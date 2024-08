Brême assure toujours la troisième place dans plusieurs compétitions de coupe.

Soulagement pour Werder Bremen en Coupe de Bundesliga : Werder Bremen évite un record indésirable. Keke Topp assure la victoire. Koblenz donne du fil à retordre à Wolfsburg, tandis qu'Offenbach crée la surprise.

TuS Koblenz vs VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Bien que ce ne soit pas spectaculaire, VfL Wolfsburg a réussi à franchir le premier obstacle de la Coupe de Bundesliga une fois de plus. Six jours avant leur match d'ouverture en Bundesliga contre le Bayern Munich, l'équipe de Basse-Saxe a battu le TuS Koblenz de quatrième division 1-0 (1-0), atteignant le deuxième tour pour la onzième fois en douze ans. Leur dernière défaite au premier tour remontait à 2021 contre Preußen Münster.

Patrick Wimmer (15') a mis les champions de la coupe de 2015 en tête avec un coup de tête, un avantage qu'ils ont largement conservé par la suite. En fin de match, Koblenz a joué à dix après l'expulsion de Yasin Yaman (79').

Dans leur premier match officiel de la saison, l'entraîneur Ralph Hasenhüttl a aligné un seul nouveau joueur, le gardien Kamil Grabara, transféré de FC Copenhague pour 13,5 millions d'euros. Bien que les visiteurs aient dominé dès le début et eu plus de possession, ils n'ont eu que quelques occasions nettes. Le but de 1-0 est venu de manière inattendue après un corner de Jakub Kaminski, Wimmer marquant de la tête juste devant le gardien du TuS Michael Zadach.

Wolfsburg a assuré le contrôle du match, mais son attaque a manqué de mordant. Koblenz a défendu avec acharnement, mais n'a rarement menacé le but des visiteurs. Ce n'est que lorsque Wolfsburg a été négligent que Marcel Wingender a eu la première bonne occasion pour le TuS, son tir frôlant la barre (71'). Sept minutes plus tard, Yaman a été expulsé pour un tacle rude sur Wimmer.

Energie Cottbus vs Werder Bremen 1:3 (0:2)

Grâce à un triplé de Keke Topp, Werder Bremen s'est facilement qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de Bundesliga. L'équipe de l'entraîneur Ole Werner a battu les promus de troisième division Energie Cottbus 3-1 (2-0), mettant fin à leur série noire de plus grands nombres de défaites au premier tour par une équipe de première division (treize fois, dont l'année dernière contre Viktoria Köln).

Le jeune joueur de 20 ans Topp (32', 37', 55') a brillé lors de ses débuts avec trois buts. Les efforts offensifs de l'équipe de l'entraîneur Claus-Dieter Wollitz, qui doit prendre la direction sportive d'Energie après la saison, étaient trop timides. Il y a eu une exception : Henry Rorig a marqué un coup franc somptueux (70'). Après un tacle rude sur le gardien de Werder Michael Zetterer, Romario Hajrulla a été expulsé (78').

Ironiquement, c'était la deuxième victoire de Werner en tant qu'entraîneur de Bremen en Coupe de Bundesliga. Sa première victoire remontait à 2022, également à Cottbus (2-1). En l'honneur du défunt manager de Werder à long terme Willi Lemke, les deux équipes ont joué avec des brassards noirs. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi au Stadion der Freundschaft, où Lemke aurait célébré son 78ème anniversaire. "C'est une motivation supplémentaire pour nous", a déclaré Werner à l'avance.

Et son équipe a pris l'initiative dès le début : Marvin Ducksch (16.) a manqué contre le gardien d'Energie Elias Bethke, Jens Stage a manqué la meilleure occasion de cinq mètres (23.) après une belle combinaison. Topp, qui avait rejoint Schalke 04 cet été, a eu deux occasions nettes devant Bethke - et a récompensé comme il se doit l'équipe de Bremen solide.

Mais les hôtes ont repris de la vigueur à la mi-temps, Tolcay Cigerci (47.) échouant à marquer l'égalisation avec son épaule. Topp a ensuite scellé le résultat, étant remplacé après 60 minutes, et devrait avoir une place dans l'équipe de départ contre FC Augsburg samedi (15h30/Sky et sur le live ticker de ntv.de). Le coup franc placé de Rorig à 23 mètres n'a pas déstabilisé les champions de la coupe six fois.

Kickers Offenbach vs 1. FC Magdeburg 2:1 (1:0)

Les Kickers Offenbach sont devenus la première équipe amateur à atteindre le deuxième tour. L'équipe de la région footballistique a sensationnellement éliminé l'équipe de deuxième division 1. FC Magdeburg 2-1 (1-0). Cela signifie que l'ancien équipe de Bundesliga et champion de coupe de 1970 est en deuxième phase principale pour la première fois en dix ans.

Alexander Sorge (31') a donné l'avantage aux hôtes avec un coup de tête devant 16 500 spectateurs au Bieberer Berg, Martin Kaars a égalisé pour l'équipe de deuxième division (54'). Le remplaçant Valdrin Mustafa (74') a marqué le but vainqueur, qui avait déjà éliminé Bayer Leverkusen et Werder Bremen de la coupe avec SV Elversberg et Viktoria Cologne.

Malgré avoir donné du fil à retordre à Wolfsburg, TuS Koblenz n'a pas réussi à briser leur résistance, permettant à VfL Wolfsburg de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe de Bundesliga pour la onzième fois en douze ans. Entre-temps, les rivaux de VfL Wolfsburg, Werder Bremen, fêtaient leur propre victoire, Keke Topp marquant un triplé contre Energie Cottbus, aidant Werder Bremen à se qualifier pour le deuxième tour également.

Lire aussi: