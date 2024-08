Braunschweig connaît des précipitations contraires à Cologne.

Dans leur confrontation contre Eintracht Braunschweig, le 1. FC Cologne a dominé tout le match, finissant par décrocher leurs premiers trois points de la saison de 2. Bundesliga. Les hôtes ont célébré à deux reprises, tandis que leurs adversaires semblaient sombrer dans la crise.

Après avoir été relégués de la Bundesliga, le 1. FC Cologne a trouvé son rythme en 2. Bundesliga lors de la troisième journée. Après un début décevant avec seulement un point lors de leurs deux premiers matchs, les Rhénans ont rebondi avec une victoire écrasante de 5-0 contre Braunschweig.

Les hôtes ont ouvert le score grâce à une puissante tête de leur capitaine Timo Hübers (26') devant un stade comble de 50 000 spectateurs. Dejan Ljubicic, qui cherche un transfert, a marqué le 2-0 avec un but brillamment exécuté (34'). Tim Lemperle (58') et Ljubicic (61') ont profité de l'élan des hôtes après la mi-temps, tandis que le remplaçant Luca Waldschmidt (88'), auparavant critiqué pour ses performances insuffisantes, a scellé le score.

Cologne a commencé le match avec une énergie agressive, contraignant Braunschweig à se replier dans leur propre moitié de terrain. Leurs efforts ont été récompensés après un corner de Linton Maina, aboutissant à la tête de Hübers depuis cinq mètres. Lemperle et Maina ont également contribué de manière significative au score de 2-0, en préparant leur opportunité sur l'aile gauche.

Despite the heavy rain accompanied by thunder and lightning, Cologne's performance remained steady. Eintracht hardly posed a threat, struggling with one mistake after another. Post-break, the visitors displayed more enthusiasm, creating some opportunities. However, Lemperle's goal sealed the game for the hosts.

Braunschweig, qui avait commencé la saison sur une mauvaise note avec deux lourdes défaites en championnat (1:5 contre Schalke 04 et 1:3 contre 1. FC Magdeburg) et une élimination précoce de la DFB-Pokal (1:4 contre Eintracht Frankfurt), est maintenant dernier du classement sans aucun point à son actif.

Suite à leur performance convaincante, le 1. FC Cologne s'est solidement positionné dans la moyenne tableau, réalisant ainsi une nette progression par rapport à leur début décevant en deuxième division de la 2. Bundesliga.

