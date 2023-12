Bradley Cooper dit qu'il a passé un bon moment en se montrant à sa réunion d'anciens élèves.

En fait, Cooper a déclaré à Jimmy Fallon lors de l'épisode de mardi du "Tonight Show" qu'il a non seulement assisté à sa réunion d'anciens élèves de 30 ans le mois dernier, mais qu'il a également assisté à ses réunions d'anciens élèves de 20 et 25 ans.

"C'était génial", a-t-il dit à M. Fallon à propos de son expérience lors de la réunion de ses 30 ans, qui a eu lieu à Philadelphie à la Chestnut Hill Brewing Company, selon leur page Facebook, où l'on voit M. Cooper sur une photo posant avec un ancien camarade de classe.

M. Cooper a ajouté qu'il était arrivé en avance à l'événement et qu'il avait même donné un coup de main.

J'ai mis une pancarte devant la maison, avec l'inscription "Germantown Academy", puis les gens sont venus et je les ai accueillis", a-t-il déclaré.

Toujours aussi humblement, il a précisé qu'il avait même mis son badge, malgré une petite différence.

"Quand j'étais au lycée, je m'appelais Brad et maintenant je m'appelle Bradley, et j'avais l'impression d'être un imposteur", a-t-il déclaré à propos de l'inscription "Bradley" sur son badge. "Mais c'est mon vrai nom, Bradley.

On peut supposer que les anciens camarades de classe de Cooper l'auraient reconnu, quelle que soit la version de son nom qu'il a écrite sur son badge, mais nous apprécions le fait qu'il en ait porté un.

Le réalisateur et acteur de "Maestro" a déclaré qu'il n'avait rencontré personne qui "paniquait" à cause de sa célébrité, et que l'ambiance était "géniale, c'était juste normal".

"Je pense que c'est juste le temps qui a passé et que c'était juste cool", a-t-il déclaré.

Source: edition.cnn.com