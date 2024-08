accident grave de son Pax - Brad Pitt reçoit des mises à jour malgré son éloignement.

Pax Jolie-Pitt (20), fils des stars hollywoodiennes Angelina Jolie (49) et Brad Pitt (60), a été impliqué dans un grave accident avec son BMX-E-bike à la fin du mois dernier. Le jeune homme de 20 ans a ensuite été hospitalisé et a passé plusieurs jours en soins intensifs. Malgré leur supposée relation tendue, Pitt aurait régulièrement des "nouvelles" sur la récupération de Pax. Cela a été révélé par une source anonyme au magazine américain "People".

La relation tendue de Brad Pitt avec ses enfants

"Bien qu'il n'ait pas eu de contact avec Pax depuis des années, il tient toujours beaucoup à lui," a déclaré une source à "People" concernant l'acteur de 60 ans. Pax a été admis à un hôpital de Los Angeles le 29 juillet. Il était reportedly en train de rouler sans casque sur une rue animée de sa ville natale lorsqu'il a heurté l'arrière d'une voiture à un feu rouge, ce qui a entraîné une blessure à la tête et des douleurs à la hanche.

"Il a subi un traumatisme complexe et entame maintenant la longue route vers la récupération et la physiothérapie," a déclaré une autre source à "People". Une troisième source a ajouté : "Cependant, il a eu de la chance. Cela aurait pu être beaucoup plus grave, considérant qu'il ne portait pas de casque."

Angelina Jolie et Brad Pitt ont six enfants ensemble : les fils Maddox (23) et Pax, les filles Zahara (19), Shiloh (18), et les jumeaux Knox et Vivienne (16). Pitt aurait peu ou pas de contact avec ses enfants adultes, et ne peut voir les plus jeunes qu'en vertu d'un accord avec Jolie. Le divorce de l'ancien couple puissant n'est toujours pas finalisé, près de huit ans après que Jolie a déposé une demande en 2016.

