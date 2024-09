Brad Pitt fait un voyage à l'emplacement de Brangelina avec son nouveau partenaire.

La querelle en cours entre Brad Pitt et Angelina Jolie concernant leur vignoble partagé en France, le Château Miraval, se poursuit. Pendant ce temps, l'acteur de 60 ans profite de cette période en s'adonnant à une escapade romantique avec sa nouvelle petite amie, Ines de Ramon.

Selon "Page Six", Brad Pitt et Ines de Ramon ont récemment passé du temps de qualité au vignoble, malgré l'emploi du temps chargé de Pitt ces dernières semaines. La colonne de potins du "New York Post" indique que Pitt a pris une pause plus longue et ininterrompue avec la joaillière.

Avant cette escapade romantique, Pitt a été vu en train de passer du temps avec son ami George Clooney et sa femme Amal en Italie. Cependant, Ines de Ramon n'était pas à ses côtés lors de ce voyage. Pitt a également visité l'Islande et a tourné pour son prochain film "F1". Le couple, Brad Pitt et Ines de Ramon, a gardé un profil bas depuis que les premières rumeurs de leur relation ont commencé à circuler en novembre 2022.

La bataille pour la garde est loin d'être terminée

Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés sur le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005 et sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont fiancés en 2012 et ont échangé leurs vœux en France, au Château Miraval, en 2014. En septembre 2016, Jolie a déposé une demande de divorce, déclenchant une bataille acharnée pour la garde entre les deux célébrités. Malgré le fait d'avoir été déclarés légalement divorcés en 2019, il y a encore des désaccords rapportés dans les négociations de leur accord de divorce, selon les médias. Le couple a six enfants ensemble : Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) et les jumeaux Vivienne et Knox (16). Dans une interview récente, Jolie a sous-entendu que la bataille en cours pour la garde la retient à Los Angeles.

Au milieu de leur bataille en cours pour la garde, Brad Pitt a choisi de prendre un peu de temps pour lui-même au Château Miraval avec sa nouvelle petite amie, Ines de Ramon. L'ambiance au vignoble a été à la hauteur de son charme habituel, offrant à Pitt une pause bienvenue des procédures légales.

