Brad et son dernier compagnon romantique se lancent dans leur voyage vers Venise.

Brad Pitt a de nouveau trempé ses orteils dans le monde des rencontres, et il n'a pas gardé ça secret. Lors de la 81ème Mostra de Venise, il est apparu avec sa nouvelle conquête, Inès de Ramon. Les deux ont assisté à la première du dernier film de Pitt, "Wolves", où ils ont posé côte à côte et ont également pris une photo avec l'ami de Pitt, George Clooney, et sa femme, Amal. Intéressant à noter, Clooney fait également partie de la distribution du film.

Pour l'événement, Pitt a opté pour un élégant costume noir associé à un t-shirt noir plutôt qu'à une chemise formelle. De son côté, de Ramon, une créatrice de bijoux, portait une robe blanche de longueur genou avec une seule bretelle.

Ce duo saisissant a marqué leur première apparition ensemble sur le tapis rouge. Leur première sortie en tant que couple a eu lieu lors du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone en juillet.

Les rumeurs concernant la nouvelle relation amoureuse de Pitt ont commencé à circuler après sa séparation avec sa partenaire de longue date, Angelina Jolie, en 2015. Le duo a six enfants, trois étant biologiques et les trois autres adoptés. Il s'agissait de la première apparition publique de l'acteur avec un partenaire depuis sa rupture avec Jolie.

Entre-temps, Jolie a également honoré le festival de film. Elle a présenté le biopic "Maria", dans lequel elle incarnait la célèbre chanteuse d'opéra Maria Callas, le 29 août.

Dans une interview accordée à "Vanity Fair", le directeur du festival, Alberto Barbera, a mentionné qu'il avait veillé à ce que l'ex-couple ne se croise pas. Pour éviter tout conflit, Jolie est partie pour sa prochaine première aux États-Unis alors que Pitt et de Ramon étaient encore sur le Lido. Une rencontre fortuite semblaitvirtuellement impossible.

La présence de Brad Pitt et de sa nouvelle conquête, Inès de Ramon, a apporté une touche de glamourPeople à la 81ème Mostra de Venise. Leur apparition sur le tapis rouge pour le film de Pitt, "Wolves", était très attendue et a ajouté une note de star au

Lire aussi: