- Brad et George sont actuellement à Venise, en Italie.

Brad Pitt a évité de justesse une rencontre potentielle avec son ancienne épouse, Angelina Jolie, à Venise. Lors du festival du film, Pitt a décidé de faire une entrée spectaculaire aux côtés de son collègue et ami George Clooney. Les deux célébrités de premier plan sont arrivées en taxi aquatique, souriantes pour les photos. Leur film "Wolfs" a fait ses débuts dimanche soir.

Cependant, il semble que Pitt ait atterri à Venise dès samedi, des photos des paparazzi indiquant sa présence avec sa petite amie, Ines de Ramon. Entre-temps, Jolie avait déjà présenté son nouveau film "Maria" jeudi et était rapportée comme étant partie peu après.

L'intrigue du nouveau film de Brad Pitt et George Clooney

"Wolfs" est un mélange de crime et de comédie qui représente la première collaboration entre les mégastars George Clooney et Brad Pitt depuis le film d'espionnage comique "Burn After Reading" en 2008. Jon Watts, connu pour son travail sur "Spider-Man", réalise le projet. Dans "Wolfs", Clooney incarne un spécialiste des situations difficiles, ou "fixeur", envoyé pour effacer toutes les traces d'une scène de crime pour un client riche à New York. Par hasard, un autre fixeur (Pitt) apparaît sur les lieux, contraignant les deux individus solitaires à faire équipe.

Outre Clooney et Pitt, "Wolfs" met en valeur les talents d'Amy Ryan ("Sugar") et d'Austin Abrams ("Euphoria").

Au festival du film, la disponibilité du film de Brad Pitt et George Clooney, "Wolfs", a suscité beaucoup d'intérêt, attirant de nombreux cinéphiles. Après leur entrée spectaculaire, Pitt et Clooney ont participé à une séance de questions-réponses passionnante sur leur collaboration dans "Wolfs" et les défis auxquels ils ont été confrontés lors du tournage.

Lire aussi: