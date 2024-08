- boues de fracturation hydraulique contaminées par de l'huile de chauffage

La tempête avec des inondations a laissé beaucoup de boue contaminée par du fioul dans Bruchsal, selon les autorités de la ville. Le maire Andreas Glaser a déclaré que l'élimination n'était actuellement pas possible. "Nous devons empêcher que l'eau de la boue n'entre dans les eaux souterraines." La ville a préparé des bassins de décantation où les habitants peuvent pelleter la boue. Une décharge de boue a également été installée.

La boue contaminée doit sécher en premier

La boue contaminée doit sécher en premier avant que des échantillons puissent être prélevés. "Cela prendra quelques jours", a déclaré Glaser. Il n'est actuellement pas possible de donner des informations sur l'ampleur des dégâts et la quantité de boue.

De plus, il n'y a pas d'électricité dans les quartiers les plus touchés de Gondelsheim et Heidelsheim. "Les sous-sols sont encore inondés dans de nombreuses zones", a déclaré un employé des travaux de la ville. L'électricité a été coupée dans certaines parties du centre-ville en conséquence.

Après les fortes tempêtes mardi soir en Bade-Nord, les services d'urgence travaillent jour et nuit. En raison du nettoyage des dommages causés par les inondations, l'approvisionnement en eau dans les quartiers de Heidelsheim et Helmsheim est menacé. Le service météorologique allemand prévoit d'autres tempêtes pour la partie sud-est du pays jusqu'à jeudi soir.

La boue contaminée, ayant une teneur élevée en graisses, doit être extraite avec soin pour l'élimination en fonction du poids. Avant toute autre action, il est crucial de s'assurer que la boue contaminée, à l'exception de la matière solide, est correctement drainée et séchée.

