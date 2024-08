- Borussia Mönchengladbach: le directeur général de Schippers quitte le club

Après 25 ans, le directeur général Stephan Schippers quitte le Borussia Mönchengladbach de son propre chef. Le club de football de Bundesliga a annoncé sur son site web que le sexagénaire avait demandé au club de résilier son contrat, qui court jusqu'en juin 2026, peu après la fin de la dernière saison. "Cette demande a été acceptée après de nombreuses discussions intensives et après avoir trouvé avec succès un nouveau directeur général", a déclaré le communiqué. Le successeur de Schippers n'a pas été annoncé. En dehors du nouveau président, Roland Virkus (directeur général du sport) et Markus Aretz (directeur général de la communication, du marketing, de la transformation digitale et de la RSE) restent dans la direction, a annoncé le club.

Le successeur a été déterminé mais sera annoncé plus tard

"Je comprends que de nombreuses personnes ne comprennent pas complètement ma décision", a déclaré Schippers. Après 25 belles et difficiles années chez Borussia, il sentait que "le moment était venu pour un changement de direction et le moment était venu pour mon départ". Le président de Borussia, Rainer Bonhof, a salué le "travail exceptionnel" de Schippers. En même temps, il a expliqué que le successeur "ne pouvait pas être nommé pour le moment en raison de son employeur actuel". Cela sera fait dans un avenir proche.

