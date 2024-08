- Borussia Dortmund triomphe d'Eintracht lors de la première apparition de Sahin

Le premier match de Nuri Sahin en tant que manager de Borussia Dortmund s'est soldé par une victoire. Samedi soir, BVB a remporté son premier match de la saison 2:0 (0:0) contre Eintracht Frankfurt grâce à une amélioration de sa performance en deuxième mi-temps. Le remplaçant Jamie Gittens (72e minute) a marqué l'égalisation et a ajouté un deuxième but dans le temps additionnel (90.+3), soulageant ainsi la pression sur Sahin.

Dortmund a remporté sa 51e victoire en Bundesliga contre Frankfurt, ayant réussi à les battre plus souvent que n'importe quelle autre équipe. La victoire a été difficile pour les Westphaliens, qui aspirent à lutter pour le titre cette saison.

"J'étais aussi excité qu'un enfant avant le match", a déclaré le champion de Dortmund de 2011 âgé de 35 ans. Cependant, Sahin avait peu de raisons de célébrer pendant le match.

Le départ des vétérans Mats Hummels et Marco Reus a commencé difficilement et maladroitement. Frankfurt a constamment ennuyé Dortmund avec des raids rapides, une pression constante et des passes habiles.

Le nouveau venu Hugo Ekitike, qui avait montré des promesses lors du match de la DFB-Pokal contre Eintracht Braunschweig quelques jours plus tôt, est resté une menace tout au long du match. Les équipes ont échangé peu d'occasions claires avant la mi-temps, Dortmund manquant de mordant offensif.

Les ajustements tactiques de Sahin ont tourné le match en faveur de Dortmund. En deuxième mi-temps, Dortmund a affiché plus d'énergie et de concentration. Sahin a remplacé Karim Adeyemi, qui ne s'était pas bien débrouillé, par Maximilian Beier et Jamie Gittens pour Donyell Malen en attaque. Ce changement a porté ses fruits, le jeune Anglais de 20 ans marquant un but spectaculaire pour prendre l'avantage et complétant la remontée juste avant la fin du match.

Le retour de l'arbitre Felix Zwayer à Signal Iduna Park s'est déroulé sans incident, après une absence de presque trois ans. Zwayer avait été critiqué pour ses décisions lors d'un match de haut niveau contre Bayern Munich fin 2021, et Jude Bellingham de Dortmund avait exprimé son mécontentement, comparant implicitement Zwayer au scandale arbitral impliquant Robert Hoyzer. Zwayer avait ensuite pris une pause, invoquant "des événements et des moments intensely stressful" affectant sa famille et même des menaces de mort.

Pendant le match, les supporters de Dortmund ont organisé une manifestation contre le partenariat controversé avec l'armurier Rheinmetall. Dortmund avait signé le contrat avec Rheinmetall à la fin du mois de mai.

"Ne nous liez pas à vos chars", pouvait-on lire sur une banderole affichée sur la tribune sud pendant la deuxième mi-temps. "L'argent avant les valeurs", disait une autre. Les fans de la tribune sud ont retenu leurs acclamations au

