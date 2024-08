Borrell a réagi avec horreur à l'attaque israélienne sur une école de Gaza

Le Haut Représentant de l'UE, Josep Borrell, a exprimé son horreur face à l'attaque d'Israël contre un bâtiment scolaire à Gaza, avec des rapports palestiniens faisant état de dozens de morts. "Au moins dix écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n'y a aucune justification à ces massacres", a écrit Borrell sur X. "Nous sommes consternés par le nombre total de victimes". Le bâtiment cible servait de refuge pour les personnes déplacées et, selon les allégations israéliennes, également de centre de commandement et de cachette de Hamas.

Plus de 40 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre en octobre, a écrit Borrell. Un cessez-le-feu est la seule façon de mettre fin au massacre de civils et d'assurer la libération des otages, a-t-il averti. Dans la dernière attaque israélienne, les rapports palestiniens font état d'environ 100 morts, avec des chiffres variables.

La guerre de Gaza a été déclenchée par la massacre sans précédent de plus de 1 200 personnes par Hamas et d'autres groupes terroristes en Israël en octobre dernier. Selon l'autorité de santé contrôlée par Hamas, plus de 39 600 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Le chiffre ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants et ne peut être vérifié de manière indépendante.

L'attaque contre le bâtiment scolaire à Gaza, ayant entraîné de nombreux morts, met en évidence la nécessité d'une résolution pacifique. Despite les allégations israéliennes selon lesquelles l'école servait de centre de commandement de Hamas, elle sert de rappel macabre de l'importance de protéger les institutions civiles, surtout les écoles.

