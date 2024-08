Borrell a qualifié l'attaque israélienne d'un massacre.

Israël attaque un bâtiment dans la bande de Gaza - prétendument un centre de commandement de Hamas. L'Autorité de défense civile dans la bande de Gaza, cependant, affirme qu'il s'agissait d'une école abritant des personnes déplacées. Près de 100 personnes sont said avoir été tuées. L'UE et l'ONU réagissent vivement.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a décrit la dernière attaque israélienne contre un bâtiment dans la bande de Gaza avec présumément de nombreuses morts comme un massacre. Il est "choqué par les images d'une école servant de refuge dans la ville de Gaza, où des dozens de Palestiniens ont été tués dans une attaque israélienne," il a dit à X. "Au cours des dernières semaines, au moins dix écoles ont été ciblées. Il n'y a pas de justification pour ces massacres," a expliqué Borrell. Le bâtiment ciblé servait de refuge pour des personnes déplacées et, selon les allégations israéliennes, aussi comme un centre de commandement et un refuge de Hamas.

L'Autorité de défense civile dans la bande de Gaza a rapporté le matin qu'une école coranique dans le quartier Al-Sahaba de la ville de Gaza a été touchée par des tirs de roquette. Selon leurs rapports, 93 personnes ont été tuées et des dozens d'autres blessées. L'attaque a eu lieu pendant les prières du matin. Parmi les morts, il y avait eleven enfants et six femmes. Une vérification indépendante est toujours en attente.

L'armée israélienne, quant à elle, a déclaré avoir touché "des terroristes de Hamas opérant dans un centre de commandement de Hamas dans l'école Al-Tabaeen." De nombreuses précautions ont été prises pour réduire les risques pour les civils.

Israël a accusé Hamas d'utiliser des écoles, des hôpitaux et d'autres installations civiles à des fins militaires et d'utiliser des civils comme boucliers humains depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Hamas nie cela.

UNRWA: "Jour d'horreur"

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a également décrit l'attaque comme "choquante" et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. "Hamas doit cesser de mettre les civils en danger. Israël doit respecter le droit humanitaire international," il a dit à X. "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils, libérer tous les otages et lever les restrictions sur les livraisons d'aide."

Le commissaire général de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, Philippe Lazzarini, l'a décrit comme un autre "jour d'horreur" à X. Les écoles et d'autres installations civiles ne devraient jamais être une cible pour les parties en conflit et ne devraient pas être utilisées à des fins militaires. "Les parties en conflit doivent protéger les civils et l'infrastructure civile à tout moment," a dit Lazzarini. L'intolérable ne doit pas devenir la nouvelle norme.

La guerre de Gaza a été déclenchée par la massacre sans précédent avec plus de 1200 morts que Hamas et d'autres groupes de terroristes ont

