Le président de la conférence des ministres-présidents (MPK), Boris Rhein du CDU, a exprimé sa déception quant aux résultats des discussions de haut niveau sur la migration, qui ne proposent aucune restriction sur l'immigration illégale. Selon Rhein, qui s'est entretenu avec l'agence de presse allemande à Wiesbaden, les discussions à Berlin ne sont pas à la hauteur des décisions précédentes prises par le MPK en collaboration avec le chancelier Olaf Scholz (SPD).

Lors de leur dernière réunion le 20 juin à la Chancellerie, les gouvernements fédéral et étatiques ont convenu de prendre des "mesures claires et ciblées contre l'immigration incontrôlée, qui sont efficaces pour soulager la pression et prévenir l'immigration irrégulière", a expliqué Rhein. Cela comprend la négociation d'accords de migration et de rapatriement au plus haut niveau politique, en particulier avec les pays d'où proviennent la plupart des réfugiés irréguliers ayant de faibles taux de reconnaissance.

Rhein critique le retard de la politique d'asile

Parmi les mesures précédemment convenues par le MPK et le chancelier figure "l'engagement du gouvernement fédéral pour élaborer la directive de retour de l'UE de manière à inclure également des procédures de rejet des personnes provenant de pays tiers sûrs", a ajouté Rhein, le ministre-président de Hesse. "Cela comprend le traitement des procédures d'asile en transit et dans les pays tiers. Le gouvernement fédéral a déjà promis des modèles concrets pour cela depuis longtemps maintenant. Quand ces modèles seront-ils mis en œuvre ? Cela prend trop de temps", a critiqué Rhein.

Rhein a souligné que le chancelier Scholz devrait faire de la restriction de l'immigration illégale une priorité absolue. " Tant que le gouvernement fédéral ne montre pas une réelle volonté de changer fundamentally de cap en matière de migration, je ne vois aucune raison de participer à une telle discussion en tant que ministre-président ", a affirmé Rhein. Le parti CDU de Rhein a remporté les élections régionales en Hesse en octobre dernier et gouverne actuellement à Wiesbaden avec le SPD.

"We are not here to babysit"

Le gouvernement de la coalition du feu de traffic a le soutien de toutes les voix de l'Union au Bundestag et au Bundesrat pour plus de pays d'origine sûrs, des rejets frontaliers, l'abolition de la réunification familiale et plus encore. La tâche d'appliquer ces lois incombe au gouvernement de la coalition du feu. "Nous ne sommes pas ici pour faire du babysitting", a averti Rhein.

À la suite de l'attaque de Solingen qui a entraîné trois morts et des succès significatifs de l'AfD lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe, une ronde préliminaire de discussions sur la migration a eu lieu entre le gouvernement fédéral, l'Union en tant que plus grande force d'opposition et les États fédéraux à Berlin. Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a assisté à la réunion confidentielle, mais pas Rhein lui-même.

