Boris Johnson annonce que Scholz fournira des chars Taurus à l'Ukraine.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne envisagent d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes sur le territoire russe. Scholz maintient sa négation dans l'affaire Taurus, même si cela implique d'agir seul, ce qui pourrait s'écarter de son alignement avec les alliés. Les partisans considèrent cela comme une opportunité.

Le chancelier allemand Olaf Scholz est soupçonné de reconsidérer son opposition à la fourniture de missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, comme l'a suggéré l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Johnson a déclaré au "Süddeutsche Zeitung" lors d'une conférence de sécurité à Kyiv : "Nous avons besoin d'une livraison Taurus, sans aucun doute."

Johnson reconnaît également les réserves de l'Allemagne dans l'affaire Taurus, les attribuant à l'histoire passée du pays. Il loue le soutien important de Scholz à l'Ukraine, déclarant : "Ce que Olaf a fait ici est remarquable." Cependant, il souligne la nécessité d'une position claire à ce stade critique.

Le débat sur Taurus porte sur les cibles potentielles que l'Ukraine pourrait engager avec cette arme, peut-être sur le territoire russe. Ni la Grande-Bretagne ni les États-Unis n'ont approuvé une telle mesure, permettant à Kyiv d'utiliser des armes occidentales contre des cibles russes. Les participants à la conférence de Kyiv encouragent Londres et Washington à approuver cela, empêchant les attaques sur des cibles civiles en Ukraine, telles que le ciblage de positions et de terrains d'aviation à partir desquels Moscou dirige ses attaques.

Les Tories pressent Starmer pour une action

Selon les médias, cinq anciens ministres britanniques de la Défense soutiennent la position de Johnson et exhortent le Premier ministre Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe, sans le soutien des États-Unis, selon le Sunday Times. Ils mettent en garde contre les conséquences potentielles d'un nouveau délai, déclarant : "Tout nouveau délai renforcerait le président Poutine", selon le rapport.

Le "SZ" suggère qu'un éventuel changement de position des partenaires occidentaux sur la question Taurus pourrait accentuer la pression sur l'Allemagne. Scholz a constamment insisté sur son intention d'agir de concert avec les États-Unis. Les missiles de croisière Taurus sont essentiels à ce débat en raison de leur portée supérieure à celle de ceux fournis par d'autres alliés occidentaux.

Ischinger : utilisation d'armes conforme au droit international

Wolfgang Ischinger, qui a dirigé la Conférence de sécurité de Munich pendant de nombreuses années, ne voit aucun conflit avec le droit international concernant la livraison de missiles de croisière Taurus et leur utilisation sur le territoire russe. Il a suggéré : "Il serait plus simple et plus compréhensible si nous disions simplement : nous promettons à l'Ukraine d'utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons uniquement dans les paramètres compatibles avec le droit international existant."

Cela signifie que les armes ne peuvent pas être utilisées pour bombarder les hôpitaux - une pratique perpétrée par les Russes depuis le début. Au lieu de cela, elles doivent être utilisées pour frapper des objectifs militaires tels que les aéroports ou les bases de lancement, réduisant les attaques de missiles de croisière. "Sinon, nous ferons face au même argument si nous disons maintenant 100 kilomètres et que les Russes reculent plus loin et utilisent des systèmes à plus longue portée", a souligné Ischinger.

Le député de la CDU Roderich Kiesewetter ne comprend pas la résistance de Scholz à l'affaire Taurus. "Tous les fils rouges peuvent maintenant être tissés en un tapis rouge pour Poutine", a-t-il déclaré au journal à Kyiv. Il s'attend également à ce que l'approbation des États-Unis pour utiliser des armes à plus longue portée contre des cibles militaires en Russie soit bientôt accordée.

Malgré le fait que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'approuvent pas l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales contre des cibles russes, les partisans de la conférence de Kyiv appellent à une approbation, cherchant à prévenir les attaques sur les zones civiles. La poursuite de l'attaque contre l'Ukraine continue d'entraîner des appels de certains officiels britanniques et ministres de la Défense pour que le Premier ministre Starmer autorise l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe, sans le soutien des États-Unis, pour dissuader une nouvelle agression russe.

