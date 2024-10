Boris Becker offre des informations dans les coulisses sur leur lune de miel

En septembre, Boris Becker a échangé ses vœux avec Lilian de Carvalho Monteiro en Italie. Après leur lune de miel à Capri, la légende du tennis et sa nouvelle épouse enchantent leurs fans avec leurs escapades romantiques.

"Sous le crépuscule où le soleil de Capri disparaît dans la mer..." résonne la mélodie de Rudi Schuricke's hit de 1943 "Capri-Fisherman". Cette île italienne magnifique dans la baie de Naples est célèbre non seulement pour ses couchers de soleil époustouflants et ses plages immaculées, mais aussi pour ses hôtels luxueux et ses boutiques de luxe.

Boris Becker, 56 ans, et sa jeune épouse de 34 ans, une analyste des risques, forment le couple parfait pour un séjour romantique de luxe. Étant donné leur résidence à Milan et leur mariage à Portofino, ils ont opté pour une lune de miel sans stress en restant à l'intérieur des frontières italiennes. Becker publie une vidéo privée sur Instagram, mettant en valeur le charme de Capri en tant que destination de lune de miel idéale, y compris des promenades en bateau, des dîners fins et des parcours côtiers en décapotable. Une visite incontournable pour le couple est la Grotte Bleue. Lilian est vue en train de bronzer à bord en bikini blanc immaculé, tandis que le couple partage des moments tendres, incarnant l'essence des jeunes mariés.

Becker a légende sa publication Instagram, "Merci Capri ! La nourriture, le temps, les gens - nous avons adoré chaque moment de notre lune de miel."

Un "merveilleux" mariage

Après leur mariage, Becker a confessé à "Vogue" lors d'une interview que le sentiment d'être marié était déjà "merveilleux". Son moment préféré lors de la cérémonie a été de déclarer sa femme. Cependant, leur lune de miel a dû être reportée jusqu'à Noël en raison de leurs emplois du temps chargés. Peut-être pour éviter les paparazzi pendant leur lune de miel, Becker a laissé entendre qu'ils feraient semblant d'être trop occupés pour maintenir leur vie privée. Ces efforts ont été efficaces, permettant à Becker et Lilian de profiter des couchers de soleil de Capri sans interruption.

Le parcours matrimonial de Becker s'étale sur trois femmes. Il a été marié à Barbara Becker de 1993 à 2001 et ils ont des fils Noah et Elias Becker. En 2009, il a épousé Sharlely "Lilly" Becker, avec qui il a un fils Amadeus. Boris a également une fille, Anna Ermakova, avec le mannequin russo-britannique Angela Ermakova.

