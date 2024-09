Boris Becker et sa future épouse capturés dans les paysages italiens

Il y a des semaines que l'on murmure que Boris Becker se prépare à se remarier pour la troisième fois. Les rumeurs indiquent qu'il unira sa destinée à sa petite amie Lilian de Carvalho Monteiro ce week-end dans la charmante ville italienne de Portofino. Le couple a été aperçu récemment dans la région côtière pittoresque.

Selon RTL et d'autres sources, le quinquagénaire devrait échanger ses vœux avec de Carvalho Monteiro ce week-end. Le thème de leur célébration, selon les rapports, est "Dolce Vita" et les festivités devraient commencer par une soirée de garçon vendredi soir. Les noces sont apparemment prévues pour samedi.

De Carvalho Monteiro et Becker ont été photographiés à Portofino juste avant la supposée fête du mariage. Ils ont visité le monastère de Cervara, le lieu de leur supposée cérémonie de mariage, et ont également été vus en train de partager un dîner romantique, où ils se tenaient la main.

Preuves sur les réseaux sociaux d'Elias Becker

Le fils de Boris Becker, Elias, issu de son premier mariage avec Barbara Feltus, semble également avoir rejoint les célébrations à Portofino. Elias, âgé de 25 ans, a publié deux photographies sur son histoire Instagram qui semblent être de Portofino.

Il y a eu des spéculations sur la liste des invités pour le troisième mariage de Becker. Par exemple, Anna Ermakova, la fille de Becker issue d'une liaison extraconjugale, était censée ne pas avoir été invitée. De même, il y a eu une controverse concernant le fils de 14 ans de Becker, Amadeus, dont la mère, Lilly Becker, a confirmé qu'il n'avait pas été convié.

Après leur cérémonie de mariage au monastère de Cervara, Becker et de Carvalho Monteiro sont censés célébrer leur union à l'hôtel de luxe Splendido. Le premier mariage de Becker avec Barbara Feltus, qui s'est terminé en 2001, et son deuxième mariage avec Sharlely "Lilly" Kerssenberg, la mère d'Amadeus, ont finalement pris fin en 2023 après plusieurs années de séparation. Becker et de Carvalho Monteiro sont en couple depuis 2020.

Le mariage entre Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro est censé être une grande fête, avec leur célébration qui aura lieu à l'hôtel de luxe Splendido. Après avoir échangé leurs vœux au monastère de Cervara, leurs mariages seront officially unis.

