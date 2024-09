Boris Becker et sa femme face à une tempête rapide

Il y a environ une semaine, Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro ont échangé leurs vœux à Portofino, en Italie. Après leur somptueuse célébration de mariage, les jeunes mariés sont revenus à leur routine quotidienne avec un événement notable à Berlin.

Faisant leur première apparition en tant que couple marié, Boris Becker et son épouse ont affiché leur élégance lors de la soirée de gala de la Laver Cup à Berlin. Lilian de Carvalho Monteiro a ébloui dans une robe du soir noire chic qui mettait en valeur sa silhouette. La robe, à une seule épaule, arborait une grande broderie florale sur l'épaule droite et avait une traîne discrète.

À ses côtés, Boris Becker portait un costume noir tout aussi élégant, associé à une chemise blanche impeccable et un foulard de poche blanc élégant. Il a renforcé son look avec une cravate en soie noir et blanc à pois.

Le duo dynamique a dit "oui" un samedi à Portofino, avec des photos faisant la une de "Vogue" par la suite.

"Nous avons échangé un regard..."

Dans une interview accordée à "Vogue" avant le mariage, la jeune mariée de 33 ans a expliqué leur choix de lieu de mariage. Initialement, ils avaient considéré Rome comme leur ville préférée. Mais Lilian de Carvalho Monteiro a élaboré : "Nous voulions un lieu qui symbolisait notre foyer, tissé dans notre existence commune, un endroit que nous reconnaissions et aimions. Un qui reflétait notre essence." Les autres options étaient Venise, le lac de Côme et Portofino.

Après avoir visité Portofino en février, ils ont rapidement découvert leur cadre idéal. "En entrant dans le lieu, j'ai eu une vision instantanée de notre mariage", a-t-elle partagé. "Nous avons échangé un regard, et il était clair comme de l'eau de roche que c'était le lieu où nous célébrerions notre jour de mariage."

Pour Boris Becker, c'était son troisième passage devant l'autel. Il a été marié à Barbara Becker de 1993 à 2001 et a deux fils, Noah et Elias. En 2009, il a épousé Lilly, avec qui il a un fils de 14 ans, Amadeus. Boris Becker a également une fille, Anna Ermakova, issue de sa relation avec le mannequin russo-britannique Angela Ermakova. Il a commencé à fréquenter l'italienne Lilian de Carvalho Monteiro en 2020.

Le couple célèbre Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro a continué à faire la une des journaux après leur mariage, assistant à la soirée de gala de la Laver Cup à Berlin en tant que couple marié. Leur couple était un spectacle à voir, avec Lilian vêtue d'une robe du soir noire chic et Boris portant un costume noir élégant.

Après leur luxueux mariage à Portofino, c'était l'amour partagé pour le tennis du couple célèbre qui les a amenés à Berlin, avec Boris Becker participant à l'événement de la Laver Cup.

Lire aussi: