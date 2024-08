- Boris Becker envoie ses vœux de fête à sa famille.

Alors que de nombreuses stars sont toujours à Paris, où les Jeux Olympiques se concluront ce dimanche (11 août), Boris Becker (56 ans) profite actuellement du soleil au Portugal. Il n'est pas seul, comme il l'a montré à ses followers sur Instagram. Il est en vacances avec sa partenaire Lilian et ses trois fils, Noah (30 ans), Elias (24 ans) et Amadeus (14 ans).

Sous une série de photos sur le réseau social, l'ancien joueur de tennis de classe mondiale a écrit : "La team Becker ! On vous envoie toutes les bonnes vibrations estivales depuis le Portugal." Sur la première photo, Boris Becker et sa fiancée Lilian de Carvalho Monteiro posent avec ses trois fils devant un hôtel - avec Amadeus, le plus jeune, bien placé au milieu. Ils ont ensuite semble-t-il fait le plein au buffet et se sont détendus près de la piscine.

Boris Becker serait en vacances avec ses deux fils aînés depuis quelque temps. Dans une vidéo de vacances publiée vendredi pour célébrer leurs retrouvailles, Amadeus n'était pas encore présent. Son fils artistique Noah et le fraîchement diplômé Elias ont republié la vidéo sans commentaire dans leurs stories Instagram. Ce dernier a obtenu son diplôme à l'Université de New York en mai et travaille depuis comme mannequin.

La presque parfaite famille recomposée

Noah et Elias sont les fils de Boris Becker de son mariage avec Barbara Becker (57 ans), tandis qu'Amadeus est issu de sa relation avec son ex, Sharlely Becker (48 ans). La fille de Boris Becker, Anna Ermakova, n'est pas avec eux pendant ces vacances au Portugal. La jeune femme de 24 ans se consacre actuellement à sa carrière de chanteuse et a sorti son premier album le 9 août. En plus de sa victoire à "Let's Dance", il s'agit d'une autre étape importante dans sa jeune carrière, comme elle l'a déclaré à l'agence de presse spot on news lors d'une interview : "La petite moi-même a dit, je veux être danseuse ou chanteuse, et la réponse était : Non, ce n'est pas possible. Il s'agit de revenir à cette petite moi-même et de dire : Tu sais quoi ? Je vais essayer."

