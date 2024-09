Boris Becker devrait confirmer son accord aujourd'hui, tout en opulence.

Aujourd'hui, Boris Becker, la célèbre star du tennis, s'apprête à se marier pour la troisième fois. Les festivités du mariage ont déjà commencé, les rumeurs laissant entendre que seuls les endroits les plus somptueux ont été choisis pour cette occasion spéciale. La fête de célibataire, apparemment, a été un événement mémorable – on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est ce que l'on peut gathered des arrivées du couple.

Ce samedi, Boris Becker unira sa destinée à sa fiancée Lilian de Carvalho Monteiro, dans le pittoresque cadre italien de Portofino.

Les célébrations sont censées être inspirées de "La Dolce Vita". Le premier grand événement a déjà eu lieu : la fête de célibataire au restaurant renommé Puny, populaire parmi les célébrités. Selon RTL, cet événement somptueux, auquel ont assisté environ 100 invités, a coûté environ 25 000 euros. Il semble que Becker et sa future épouse ne lésinent pas sur le luxe.

Selon un post sur le compte Instagram officiel de Becker, le couple est arrivé à leur fête de célibataire en grande pompe ; un luxueux bateau rapide était leur moyen de transport. À leur descente, Becker et sa future épouse ont été accueillis par des applaudissements. Lilian, dans une robe légère à pois noirs, était le centre d'attention. Elle est même descendue pieds nus et a salué la foule avec des bisous en l'air. Becker, le charmeur, a souri et lui a laissé toute la place.

Cependant, RTL suggère que le plus coûteux est encore à venir. Le couple est censé se marier à l'ancienne Abbazia della Cervara sur le Monte di Portofino. Le complexe monastique historique, doté d'une chapelle, servira également d'hébergement pour le couple et leurs proches. Le coût estimé pour cette somptueuse cérémonie : environ 300 000 euros. Après avoir échangé leurs vœux à l'ancienne monastère de Cervara, le couple est censé célébrer à l'hôtel exclusif Splendido.

Boris Becker, la légende du tennis, a été marié deux fois auparavant. Son premier mariage avec Barbara Feltus, mère de ses fils Elias et Noah, a duré de 1993 à 2001. Son deuxième mariage avec Sharlely "Lilly" Kerssenberg, mère de son troisième fils Amadeus, s'est terminé en 2023 après des années de séparation. Boris Becker est en couple avec Lilian de Carvalho Monteiro depuis 2020.

Les mariages de Boris Becker ont été marqués par des célébrations grandioses, avec ses noces à venir attendues pour coûter environ 300 000 euros à l'ancienne Abbazia della Cervara. Ses mariages précédents, avec Barbara Feltus et Sharlely "Lilly" Kerssenberg, ont également été somptueux, contribuant probablement à sa réputation de mariages fastueux.

