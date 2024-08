Boris aime porter sa chemise autour de ses fils.

Les "garçons Becker" sont réunis. Boris Becker passe des vacances au Portugal avec ses fils adultes Noah et Elias. Cependant, le père fier semble moins enclin à un concours de tablettes de chocolat.

Boris Becker envoie des salutations depuis le Portugal. L'ancien champion de tennis profite de ses vacances sous le soleil du sud avec ses deux fils adultes, Noah et Elias, de son mariage avec son ex-femme Barbara Becker. Sur son compte Instagram, Becker publie une vidéo de la plage. "Les garçons Becker réunis pour l'été au Portugal", écrit-il avec la vidéo. On y voit Boris et ses fils en tenues décontractées, s'adonnant à des activités typiques des vacances. Ils sont assis dans un restaurant en plein air près de la plage et jouent dans l'eau ensemble. Notamment, lorsque Boris pose avec Noah et Elias, tous deux torse nu et affichant des abdos impressionnants, il garde lui-même sa chemise. S'il évite une comparaison directe avec ses fils musclés ou protège simplement sa peau claire et rousse du soleil portugais, cela reste son secret.

Noah, le fils artiste de Becker, et Elias, le tout frais diplômé de l'université, ont republié la vidéo dans leurs histoires Instagram - mais sans autre commentaire. Elias Becker a obtenu son diplôme à l'Université de New York en mai. Il travaille comme mannequin depuis un certain temps maintenant et peut certainly se permettre de se promener torse nu sur la plage.

Combien vos enfants sont attirants

Les abonnés de Becker semblent apprécier ce qu'ils voient. "Superbes fils, superbe père", lit-on dans un commentaire. "Un trio superbe" et "Combien vos enfants sont attirants" font partie des éloges. De nombreux emojis flamme et cœur rouge sont également postés.

Boris Becker a quatre enfants de trois femmes différentes. Noah et Elias sont issus de son premier mariage avec Barbara Becker, qui s'est terminé en 2001. Sa fille Anna Ermakova, qui se fait actuellement un nom en tant que chanteuse et a remporté l'émission de télévision "Let's Dance" de RTL en 2023, est issue d'une liaison. Avec sa deuxième femme, Sharlely "Lilly" Becker, de laquelle il s'est séparé en 2018, Becker a un fils de 14 ans nommé Amadeus. Actuellement, il est avec Lilian de Carvalho Monteiro depuis quatre ans et est également fiancé depuis mai de cette année.

