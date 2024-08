- Bonnes notes pour le projet pilote Université de Dresde

Bilan intermédiaire positive après un tiers du projet

L'école universitaire de Dresde, un projet unique dans tout le pays, entame sa sixième année avec un solide soutien. Après un tiers du projet pilote de 15 ans, l'évaluation intermédiaire par la commission de structure et d'évaluation des scientifiques de l'éducation est très positive. Le professeur Martin Heinrich de l'université de Bielefeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie plaide déjà pour la suppression du statut expérimental de l'école et sa pérennisation.

La professeure de l'université technique (TU) Anke Langner et la directrice de l'école Maxi Heß tirent également une bilan intermédiaire positif. Les tests de niveau d'apprentissage montrent que le développement des élèves en mathématiques, en lecture et en écriture ne s'écarte pas, déclare la professeure de la TU. Au lieu de la répétition constante, l'école se concentre sur le travail en projet et l'apprentissage autonome, ce qui est également "très intéressant" pour d'autres écoles en période de pénurie d'enseignants.

Les premières examens finals ont également été un succès - huit élèves ont réussi l'examen intermédiaire de fin d'études secondaires en juin, deux avec distinction et une moyenne de 1,0.

L'école universitaire de Dresde est un projet conjoint de la ville et de l'université technique (TU). Depuis 2019, de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage sont testées et pratiquées à l'école publique et gratuite sous la direction scientifique, combinant les approches de réforme classique de la pédagogie Montessori et Freinet, ainsi que Jenaplan.

Le concept se concentre sur les relations plutôt que sur l'éducation, les parcours d'apprentissage individuels, le développement du talent, l'autoresponsabilité, la cogestion et l'auto-réalisation.

L'intérêt des parents et des enseignants reste élevé

Actuellement, environ 800 enfants et jeunes gens apprennent dans cet établissement spécialisé dans le sud de Dresde, maintenant également en 10e année. Ils viennent à l'école "avec enthousiasme et joie", a rapporté la directrice de l'école Hess.

Pour l'année scolaire à venir 2024/2025, il y a eu plus d'inscriptions que jamais auparavant. 150 élèves ont été admis, dont 76 élèves de première année. L'intérêt des enseignants est également élevé, selon Langner. Il y a une tendance claire pour que les enseignants soient transférés ou détachés à l'école universitaire.

Bons résultats des experts en éducation

Le modèle de Dresde est toujours "très prometteur" et unique parmi les expériences scolaires nationales en raison de son intégration théorie-pratique, a déclaré le scientifique de l'éducation Heinrich de Bielefeld.

La différence est particulièrement visible dans les compétences apprises au-delà de la norme : l'indépendance, la créativité et les méthodes de travail orientées vers la résolution de problèmes. Promouvoir la démocratie et résoudre les conflits de manière humaine est également un point focal.

Cependant, le scientifique voit un défi dans l'équipement de l'école. Le nouveau bâtiment promis prendra Probably longer than expected, selon la directrice de l'école Hess et la cheffe de projet Langner.

Ainsi, l'enseignement se poursuivra dans des conteneurs jusqu'à la 6e année, puis dans un bâtiment scolaire insalubre de l'époque de la RDA, avec seulement un laboratoire pour les sciences naturelles, et pas d'ateliers ni de cuisine. Il n'y a pas non plus de salle de sports convenable - seul l'école primaire et secondaire a une salle de sports temporaire à un seul champ. "Les cours de sport sont un défi majeur."

Malgré les défis liés aux installations inadéquates, l'école universitaire de Dresde continue de recevoir des éloges positives. Malgré l'enseignement dans des conteneurs pour les niveaux inférieurs et un bâtiment obsolète pour les niveaux supérieurs, la concentration de l'école sur le travail en projet et l'apprentissage autonome a attiré l'attention d'autres écoles confrontées à la pénurie d'enseignants.

