L'année dernière, le secteur des spiritueux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a produit environ 76 millions de litres d'alcool, une légère baisse par rapport à l'année précédente. Selon l'Office statistique de l'État, la production des dix entreprises évaluées a diminué de 1,2 %, soit une baisse de 930 000 litres.

Cependant, les recettes ont augmenté : les recettes attribuées à la vodka, aux liqueurs, aux eaux-de-vie et aux boissons similaires produites industriellement ont atteint 115,5 millions d'euros, soit une augmentation de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises employant 20 personnes ou plus ont été prises en compte. La figure des recettes représente le prix de vente hors taxe sur l'alcool avant livraison.

Dans toute l'Allemagne, des spiritueux d'une valeur de 1,2 milliard d'euros ont été fabriqués en 2023, soit une baisse de 3,4 % par rapport à 2022. Les entreprises de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont représenté 9,5 % du chiffre d'affaires allemand total, contre 8,2 % l'année précédente.

Pour chaque shot de spiritueux, 1,5 litre de boissons non alcoolisées ont été vendus.

Le volume de vente de boissons non alcoolisées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie l'année dernière était 60 fois plus élevé que la production de spiritueux. Selon le service de presse de l'autorité de l'État, "en 2023, environ 1,2 litre de boissons non alcoolisées ont été vendus pour chaque bouteille de spiritueux produite".

