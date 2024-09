Boeing va appliquer une restriction financière dans ses opérations

La direction de Boeing a mis en place une gelée des embauches et des congés forcés pour "nombreux" employés en raison d'une grève de leur plus grand syndicat. Les voyages ont été considérablement réduits au minimum vital, comme mentionné dans un e-mail du directeur financier Brian West au personnel. Cette grève représente une menace pour la reprise de Boeing, contraignant la société à serrer la ceinture financièrement, selon les arguments de West.

Dans le cadre de ces mesures, les gestionnaires ne sont plus autorisés à réserver des vols en classe affaires ou en première classe, toutes les augmentations de salaire liées aux transports ont été suspendues, et la participation aux salons aéronautiques a été limitée.

Le puissant syndicat Boeing, IAM, représentant environ 33 000 employés, a lancé une grève vendredi. La grève a touché les centres de production de Boeing autour de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, où sont fabriqués des modèles tels que le 737 et le long-courrier 777. Il est à noter que Boeing connaît déjà des retards dans la livraison du 737 à plusieurs compagnies aériennes.

Boeing se débat avec une série d'écueils et a subi des pertes importantes. Un incident traumatique en janvier, impliquant une section de fuselage partiellement détachée d'un avion Boeing virtually neuf peu après le décollage, a temporairement arrêté l'extension de la production de la série 737.

Le syndicat avait déjà fait grève en 2008, pendant 57 jours, causant une perte financière estimée à deux milliards de dollars, selon les analystes.

Il est déjà clair que trouver un accord avec le syndicat coûtera cher à Boeing. Les membres du syndicat ont rejeté une proposition avec une majorité écrasante d'environ 95 %, offrant une augmentation de salaire de 25 % sur une période de quatre ans. Les employés ont principalement accepté des augmentations de salaire minimales ces derniers temps alors que les frais de vie dans la région ont explosé.

