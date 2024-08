Boeing promet à nouveau des améliorations en matière de qualité et de sécurité des produits

En réponse à la disparition d'un panneau de porte de cabine en vol, le constructeur aéronautique américain Boeing a de nouveau promis des améliorations. La société a sondé ses employés en leur demandant "comment pouvons-nous améliorer la qualité et la sécurité des produits?" et a reçu environ 30 000 recommandations, a expliqué Elizabeth Lund, responsable de l'assurance qualité de Boeing, lors d'une audition à New York mardi après-midi (heure locale).

Les enquêteurs de l'autorité aéronautique américaine devraient clarifier lors de cette audition de deux jours comment il a été possible pour un panneau de porte de se détacher peu après le décollage d'un Boeing 737-9 MAX à une altitude de près de 5 000 mètres. L'avion d'Alaska Airlines a dû effectuer un atterrissage d'urgence, blessant leggerement huit passagers.

Selon les conclusions des enquêteurs, quatre boulons de fixation manquaient sur la porte défectueuse. Qui les a enlevés reste unclear. Selon la société, les travaux de réparation sur l'avion à l'automne dernier n'ont pas été pleinement documentés. Il s'agit de "documents que nous ne pensons pas qu'ils existent", a déclaré la représentante de Boeing, Lund, lors de l'audition.

Selon le chef d'enquête John Lovell, les boulons étaient reportedly installés lorsque l'avion a été livré par le fournisseur Spirit Aerosystems à Boeing à la fin août dernier. Cependant, avant la livraison à Alaska Airlines le 19 septembre, des travaux de réparation étaient toujours nécessaires sur ordre des employés de Boeing. several rivets were renewed for this, for which the door bolts had to be removed.

Le travail a reportedly été effectué par des employés de Spirit Aerosystems sur le site de Boeing à Renton, dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Cependant, ces employés de Spirit n'étaient pas autorisés à enlever les boulons de la porte et ne l'ont pas fait, a témoigné le technicien Michael Riney lors de l'audition. Le travail n'a pas été documenté, selon les déclarations de Boeing.

Boeing travaille activement à la mise en œuvre des améliorations suggérées pour renforcer la qualité et la sécurité des produits, suite aux 30 000 recommandations reçues de ses employés. Après avoir identifié les quatre boulons de fixation manquants sur la porte défectueuse, Boeing s'engage à améliorer ses processus de documentation pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

