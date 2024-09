Boeing met en place un gel des embauches et réduit les avantages de voyage de luxe des dirigeants au milieu d'un arrêt de travail prolongé.

La haute direction de Boeing, dirigée par le directeur financier Brian West, a déclaré un gel des embauches et la suspension des voyages non essentiels lundi. Ils envisagent même des licenciements temporaires pour les employés, les responsables et les dirigeants.

L'entreprise freine les voyages en première classe et en classe affaires, même pour les dirigeants de Boeing – bien qu'ils n'aient pas abordé la question de savoir si l'élite continuerait à utiliser ses jets corporatifs à titre privé.

Le message de West était une réaction directe au conflit en cours avec le syndicat International Association of Machinists and Aerospace Workers. Vendredi dernier, 33 000 membres du syndicat, suite à un vote de 95 % contre l'accord conclu entre la direction syndicale et Boeing, ont entamé une grève. Un supplément de 4 % a voté en faveur de la fermeture des opérations de l'un des plus grands fabricants et exportateurs américains.

"Cette grève représente une menace majeure pour notre redressement et nous devons prendre les mesures nécessaires pour conserver notre trésorerie et assurer notre avenir commun", a déclaré West dans le mémo.

Boeing réduit également ses dons caritatifs, arrête les repas dans ses installations et suspend les apparitions dans les salons professionnels et les événements. Dans le cadre du gel des embauches, Boeing suspend temporairement les augmentations de salaire liées à la promotion. Cela malgré la reprise des négociations entre le syndicat et l'entreprise cette semaine avec un médiateur du gouvernement fédéral.

Boeing étudie également la possibilité de réduire ses dépenses avec certains de ses 10 000 fournisseurs, selon le mémo de West.

"Nous allons suspendre la plupart des commandes d'achat pour les programmes 737, 767 et 777 à destination de nos fournisseurs", a-t-il écrit.

La situation financière de Boeing est loin d'être solide et ils ont perdu 33 milliards de dollars depuis 2019. Vendredi, les agences de notation Fitch et Moody's ont laissé entendre la possibilité de dégrader la notation de la dette de Boeing au niveau des obligations spéculatives.

