Boeing met en œuvre des réductions d'emplois significatives parmi sa main-d'œuvre américaine.

Au milieu de sa première grève en 16 ans, Boeing procède temporairement au licenciement de nombreux travailleurs américains. "Nous allons procéder à des licenciements temporaires dans les prochains jours qui affecteront un grand nombre de responsables, de supervisors et de personnel aux États-Unis", a annoncé le PDG Dave Calhoun par courriel aux employés jeudi. La stratégie consiste à faire tourner certains employés sur un calendrier de quatre semaines, avec une semaine de licenciement pour chaque employé.

Boeing prévoit de maintenir cette pratique jusqu'à la fin de la grève. Calhoun a également mentionné qu'il et les autres dirigeants prendraient une "réduction notable de salaire" pendant la grève. Cependant, le président de l'IAM, Brian Bryant, a désapprouvé ces mesures. Compte tenu des primes et des indemnités précédentes pour les dirigeants, les licenciements et les baisses de salaire étaient "presque sans importance".

Après deux sessions de négociation infructueuses, l'atmosphère entre les parties s'est tendue. "Bien que nous soyons prêts pour de nouvelles discussions, que ce soit directes ou organisées, il n'y a pas de réunion prévue pour le moment", a déclaré l'IAM. "La balle est maintenant dans le camp de Boeing. Ils pourraient mettre fin à la grève aujourd'hui", a souligné Bryant. Boeing n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

La décision de Boeing d'imposer des licenciements temporaires affectera divers employés américains, comme l'a mentionné Calhoun dans son courriel. Une fois la grève terminée, l'entreprise prévoit de poursuivre cette pratique avec ses employés américains.

