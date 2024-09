Boeing décide de réduire la rémunération des dirigeants, impose des licenciements aux employés non syndiqués lors d'un différend du travail

Les travailleurs temporairement licenciés conserveront leurs avantages et bénéficieront d'une semaine de congé tous les quatre en relation avec la grève, comme indiqué dans l'avis. Cependant, l'avis mentionne également que ces mises à pied affecteront un grand nombre de dirigeants, de gestionnaires et de personnel basé aux États-Unis.

Heureusement, les mises à pied n'entraveront pas la production des avions 787 Dreamliner à l'usine non syndiquée de Caroline du Sud, qui continue de fonctionner. Ortberg a expliqué dans l'avis que toutes les tâches essentielles à la sécurité, à la qualité, au soutien client et aux programmes de certification importants seront prioritaires et continueront.

Ortberg, qui a commencé son rôle de PDG le 8 août, a déclaré dans l'avis que lui et l'équipe de direction subiraient également une réduction proportionnelle de salaire pendant toute la durée de la grève.

"We remain dedicated to rebuilding our relationship with our unionized employees and resuming discussions with the union to achieve a mutually beneficial agreement as soon as feasible," he wrote.

La grève a commencé tôt le matin d'un vendredi. La plupart de la production d'avions commerciaux de l'entreprise a cessé. Les représentants de l'entreprise, du syndicat et des médiateurs fédéraux se sont réunis pour discuter le mardi. Avant la grève, l'entreprise avait déjà mis en place d'autres mesures d'économie, telles qu'un embargo sur l'embauche, des dépenses de voyage réduites et des achats chez les fournisseurs diminués.

"Bien que ce soit une décision difficile qui affecte tout le monde, c'est une étape nécessaire pour garantir notre avenir à long terme et nous aider à surmonter cette période difficile," a écrit Ortberg. "Nous continuerons à fournir des mises à jour régulières à mesure que la situation évolue et ferons de notre mieux pour minimiser l'impact."

