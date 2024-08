Boeing arrête les essais de ses modèles problématiques 777X en raison de défauts structurels identifiés.

Au cours d'un vol d'essai, Boeing a décelé des problèmes avec un composant particulier situé entre le moteur et les ailes de l'avion. Selon l'annonce de Boeing, ils ont identifié un composant qui n'a pas fonctionné comme prévu, les amenant à remplacer la pièce pour en recueillir des informations.

Le 777X, présenté par Boeing comme le "plus grand et le plus efficace avion à deux moteurs du monde", était prévu pour commencer ses opérations en 2020. Cependant, l'avion a connu de nombreux retards et coûts financiers.

Un autre obstacle potentiel pourrait affecter sa date de lancement révisée en 2025. Boeing a déclaré que les vols d'essai de sa flotte de quatre avions reprendront dès que les conditions le permettront.

Depuis son lancement en 1995, le 777 a été très réussi pour Boeing, se taillant une place de choix parmi les avions gros-porteurs les plus vendus. Le 777X offrirait aux compagnies aériennes une version supplémentaire de l'avion, en plus de l'apprécié mais obsolète 777-300ER.

C'est un nouveau revers pour Boeing, qui se débat actuellement avec une situation de sécurité suite à l'explosion en vol d'un de ses bouchons de porte sur un vol 737 Max opéré par Alaska Airlines plus tôt cette année. Selon Boeing, une erreur dans la documentation a entraîné le non-installation des quatre boulons nécessaires pour fixer le bouchon de porte avant que l'avion ne quitte l'usine l'année dernière.

Les problèmes du 777X ne sont que les derniers d'une série de préoccupations de sécurité et de qualité qui affectent les installations de production de Boeing. Ces problèmes ont suscité de multiples enquêtes fédérales et des accusations de lanceurs d'alerte, et ont contribué à des retards dans les livraisons d'avions, causant des tracas pour les compagnies aériennes et les passagers dans le monde entier.

La semaine dernière, Boeing a remporté une victoire contre Airbus en commandes de nouveaux avions en juillet. Cependant, il reste encore derrière son concurrent en commandes totales pour l'année, car les préoccupations de sécurité continuent de nuire à la réputation de l'entreprise.

Depuis 2019, Boeing a enregistré une perte de 33 milliards de dollars - une somme astronomique qui souligne la chute spectaculaire de l'entreprise, autrefois synonyme d'excellence américaine.

Les actions de Boeing (BA) ont connu une baisse de 2% en pré-marché mardi. Le titre a connu une baisse de nearly 30% cette année.

–CNN's Chris Isidore et Tamara Hardingham-Gill ont contribué à ce rapport.

Les retards du 777X et les coûts financiers constituent un défi pour la rentabilité de l'entreprise de Boeing. L'adressage des préoccupations de qualité dans ses installations de production est crucial pour que Boeing retrouve sa réputation et relance ses ventes.

Lire aussi: