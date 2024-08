- Bochum offre des encouragements après le match de la Coupe: "Maintenez une attitude positive"

Malgré leur départ prématuré de la Coupe d'Allemagne, le VfL Bochum reste optimiste quant à un début prometteur de leur campagne de Bundesliga. "Nous avions prévu d'aller loin dans la coupe. Cette ambition est maintenant envolée. Il y a certainement des domaines que nous devons améliorer," a admis l'entraîneur Peter Zeidler après leur défaite 0:1 (0:0) contre le SSV Jahn Regensburg. "Mais je suis positif que nous pouvons y arriver."

Les joueurs du district de la Ruhr ne se dérobent pas face au défi. Leur premier match en championnat est un match à l'extérieur contre le RB Leipzig le 15 (15h30/Sky). "Nous ne nous cachons pas la tête dans le sable," a déclaré Maximilian Wittek concernant le revers précoce.

"L'euphorie n'est pas complètement disparue"

Le capitaine Anthony Losilla a déclaré : "Les choses n'étaient pas si mauvaises, mais nous avons perdu contre une équipe de deuxième division que nous étions censés battre facilement. Nous devons apprendre de cela. Nous devons rester optimistes," a exigé le Français. L'année dernière, le VfL Bochum avait également été éliminé au premier tour de la Coupe d'Allemagne.

En fait, Bochum avait commencé le match avec de grands espoirs. Ils avaient réussi à éviter la relégation de la Bundesliga au printemps, et le nouvel entraîneur Zeidler avait injecté une nouvelle vigueur, donnant aux fans du VfL un nouvel espoir grâce aux récents essais. Cependant, un but de Florian Ballas de Regensburg (70e minute) et quelques occasions ratées ont conduit à leur première chute. "C'était un coup dur," a admis Zeidler, mais a rapidement ajouté : "L'euphorie n'est pas complètement disparue."

L'équipe de football de la Ruhr, le VfL Bochum, affrontera le RB Leipzig lors de leur premier match de la campagne de Bundesliga le 15. Malgré le revers précoce en Coupe d'Allemagne, Losilla encourage l'espoir, déclarant : "Nous devons rester optimistes."

Lire aussi: