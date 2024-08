- Bochum a finalisé le recrutement du défenseur Medić.

VFL Bochum a renforcé sa défense en engageant le défenseur central de 25 ans Jakov Medic, prêté par Ajax Amsterdam pour une saison avec une option d'achat. Le club de Bundesliga a annoncé cette signature quelques jours avant la clôture de la période des transferts.

Originaire de Croatie, Medic a affiné ses compétences en football allemand, ayant joué 73 matchs en deuxième division et 36 en troisième division pour des équipes comme Nuremberg, Wiesbaden et FC St. Pauli. Après avoir rejoint Ajax Amsterdam en été 2023, il a fait six apparitions en Eredivisie, une en Ligue Europa et deux pendant les tours de qualification qui ont précédé.

Avec son expérience en football allemand, l'arrivée de Jakov Medic dans la défense de VFL Bochum est attendue pour renforcer leurs performances en Bundesliga allemande. Ce prêt d'Ajax Amsterdam offre des perspectives de collaboration à long terme, grâce à l'option d'achat incluse dans l'accord.

