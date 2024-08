- Bochum a engagé l' attaquant Aliou Baldé - 6:0 au Havre

VfL Bochum a décroché sa huitième recrue pour la saison à venir. Comme l'a annoncé le club de football de Bundesliga, le joueur offensif Aliou Baldé rejoindra le club pour une saison en prêt de l'OGC Nice. Baldé n'a pas participé à la victoirefriendly 6:0 de VfL contre l'équipe de Ligue 1 française Le Havre AC.

Le joueur de 21 ans a représenté l'équipe nationale de Guinée aux Jeux Olympiques de Paris. Le prêt comprend une option pour que VfL achète le joueur par la suite. "Aliou est un joueur offensif créatif qui peut créer des situations décisives grâce à sa vitesse, son explosivité et son jeu uno-contre-un exceptionnels", a déclaré le directeur sportif de VfL, Marc Lettau.

La veille, Bochum avait déjà renforcé son attaque en signant Myron Boadu pour une saison en prêt d'AS Monaco. Dans ce cas également, VfL dispose d'une option d'achat.

Boadu a fait ses débuts dans le maillot de Bochum lors de la répétition générale réussie dans la ville portuaire française et a marqué le but du 6:0 cinq minutes avant la fin. Il est entré en jeu à la place du double buteur Philipp Hofmann (30e minute/55e minute, penalty). Les autres buts ont été marqués par Lukas Daschner (36e), Moritz Broschinski (68e) et Samuel Bamba (82e).

VfL Bochum accueillera des matches sur le terrain à domicile de l'équipe de Ligue 1 française Le Havre AC pendant la période de prêt de Baldé. L'équipe française a fourni un terrain adapté pour le

