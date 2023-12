Bob Lanier, membre du panthéon de la NBA, décède à 73 ans

Lanier, qui a joué pendant 14 ans en NBA, est décédé après une courte maladie, entouré de sa famille, a indiqué la NBA dans un communiqué.

"Bob Lanier était un joueur du Panthéon et l'un des centres les plus talentueux de l'histoire de la NBA, mais son impact sur la ligue est allé bien au-delà de ce qu'il a accompli sur le terrain", a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans le communiqué.

"Son énorme influence sur la NBA s'est également manifestée lorsqu'il était président de la National Basketball Players Association, où il a joué un rôle clé dans la négociation d'une convention collective qui a changé la donne.

Lanier a également été l'ambassadeur mondial de la ligue pendant plus de 30 ans, "voyageant à travers le monde pour enseigner les valeurs du jeu et avoir un impact positif sur les jeunes du monde entier", a déclaré M. Silver.

"Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Bob", a ajouté M. Silver.

La légende de la NBA jouait au centre avec des mouvements "fluides", malgré son mètre quatre-vingt-dix, selon sa biographie de la NBA. Il a pris sa retraite en 1984 et a été intronisé au Temple de la renommée en 1992.

Les Pistons de Detroit ont repêché Lanier à St. Bonaventure lors de la draft de 1970, avec le premier choix global, selon la biographie. Il a été nommé dans l'équipe des recrues de la NBA en 1970-1971 et a marqué en moyenne 15,6 points cette saison-là. Il a été nommé meilleur joueur de la NBA All-Star 1974.

"L'organisation des Pistons de Detroit est profondément attristée par le décès de Bob Lanier, une véritable légende qui a beaucoup compté pour la ville de Detroit et pour des générations de fans des Pistons", a déclaré Tom Gores, propriétaire des Pistons, dans un communiqué mercredi.

"Il s'agit d'une véritable légende qui a beaucoup compté pour la ville de Detroit et pour des générations de fans des Pistons", a déclaré le propriétaire des Pistons, Tom Gores, dans un communiqué publié mercredi. "En tant qu'ambassadeur de l'organisation des Pistons et de la NBA, il a représenté notre ligue, notre franchise et nos fans avec beaucoup de passion et d'intégrité.

Lanier a ensuite rejoint les Milwaukee Bucks, qu'il a menés à cinq titres de division consécutifs en saison régulière.

"J'ai beaucoup appris de Bob en observant simplement la façon dont il communiquait avec les gens. C'était un ami proche qui me manquera beaucoup, comme à beaucoup de ses collègues de la NBA qui ont été inspirés par sa générosité", a déclaré M. Silver.

