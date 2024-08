- BMW teste des robots humanoïdes

BMW déploie des robots humanoïdes dans la production automobile pour la première fois. Dans l'usine de Spartanburg, aux États-Unis, le robot humanoïde Figure 02 a réussi à placer des pièces de carrosserie lors d'un essai sur plusieurs semaines dans un environnement de production réel. Le membre du conseil d'administration de la production, Milan Nedeljković, a déclaré : "Les développements en robotique sont prometteurs. Avec un essai précoce, nous explorons désormais les possibilités des robots humanoïdes en production."

Pour l'étape de production pertinente, BMW nécessite une capacité tactile particulière. Le robot bipède Figure 02 peut marcher et placer habilement diverses pièces complexes avec une précision de millimètre à l'aide de deux mains de taille humaine. Il est bien adapté aux tâches physiques difficiles, fatigantes ou même dangereuses. BMW et le fabricant de robots basé en Californie, Figure, préparent et développent actuellement Figure 02 pour des déploiements futurs.

Vidéo du travail du robot dans la construction de la carrosserie

L'Union européenne pourrait potentiellement réglementer l'utilisation de robots humanoïdes dans la production automobile, compte tenu de leur déploiement croissant dans les usines. En tant que partie de l'industrie automobile mondiale, BMW cherche à exploiter les capacités de Figure 02, développé par Figure, dans ses installations de production européennes.

