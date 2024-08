BMW Série 2 Activement engagé Voiture de tourisme <unk> la minivan pour les amateurs de sport

Le premier BMW 2 Series Active Tourer, qui circule sur les routes depuis une décennie, offre maintenant une opportunité d'économie grâce à son âge. Avec des modèles d'occasion disponibles à moins de 7 000 €, cela pourrait être un investissement judicieux, compte tenu du rapport TÜV 2024 qui le considère comme un choix solide. Cependant, des défauts liés à l'âge peuvent apparaître avec le temps.

Qualité

En tant que premier BMW construit sur une plateforme à traction avant, le 2 Series Active Tourer présente peu de problèmes en tant que voiture d'occasion bon marché, avec moins de défauts que la moyenne de sa catégorie lors des contrôles techniques. Toutefois, le taux de défauts augmente au-dessus de la moyenne du segment de la quatrième à la cinquième année, comme le montre l'analyse du rapport TÜV. Cela peut être dû au fait que les véhicules échouent régulièrement au test des gaz d'échappement (AU) par rapport aux autres. Bien que les freins des modèles sept ans restants soient en bon état, les défauts de l'articulation de direction et les toits panoramiques qui grincent deviennent plus fréquents à partir de cet âge. Les forums en ligne signalent également des instructions de navigation confuses et de la rouille sur les panneaux de porte.

Carrosserie et intérieur

Présenté en 2014, le 2 Series Active Tourer conserve, malgré son âge, un look attrayant pour un monospace, surtout dans sa version plus petite. Offrant un intérieur généreux, le monospace est très polyvalent et dispose d'un espace spécifique au segment. Despite the larger driveshaft tunnel, the space behind the front seats is adaptable, offering a boot capacity expandable to 1455 litres. This extends to the "Gran Tourer" variant, whose boot can accommodate 1905 litres, given its additional 18 centimetres of length.

Moteurs et transmission

Equipé sur une plateforme à traction avant avec des capacités de transmission intégrale en option, le monospace BMW est doté d'un moteur essence modéré de 1,5 litre trois cylindres (80 kW/109 PS) qui ne tient pas toutes les promesses dynamiques et de conduite du monospace. Une version plus puissante de 103 kW/140 PS offre des performances meilleures. Au-dessus de celle-ci, deux moteurs essence de 2,0 litres à quatre cylindres de 141 kW/192 PS et 170 kW/231 PS font du 2 Series le choix idéal pour les voitures familiales dynamiques. Même parmi les diesels, BMW ne compromet pas la puissance, offrant des moteurs essence de 2,0 litres à quatre cylindres de 110 kW/150 PS et 140 kW/190 PS, ainsi qu'un moteur essence de 1,5 litre trois cylindres de 85 kW/116 PS pour cette classe. Introduit en 2018, un modèle hybride rechargeable avec un moteur essence de 1,5 litre trois cylindres de 165 kW/224 PS et une autonomie électrique supérieure à 50 km est maintenant disponible à moins de 15 000 € d'occasion. BMW propose différentes options de transmission, avec des versions automatiques pour les modèles les plus puissants, tandis que les versions plus faibles (216i et 218i, 214d, 216d et 218d) optent pour des transmissions manuelles.

BMW propose une large gamme d'options d'équipement pour le 2 Series Active Tourer. Les équipements standard comprennent la climatisation, l'appel mains libres et les jantes en alliage (sauf pour les deux modèles de moteur de base). Diverses lignes préconfigurées, telles que "Advantage" et "Luxury Line", mettent en valeur la technologie, le style ou les aménagements de luxe, tandis que "Sport Line" et "M Sport" se concentrent sur le style extérieur dynamique et les sièges sport. Des équipements optionnels tels qu'une hayon électrique, des phares LED, une suspension adaptative ou un rail de toit peuvent être ajoutés aux véhicules.

Les équipements de sécurité comprennent six airbags sur toutes les versions, avec des systèmes d'assistance à la conduite optionnels, tels que le maintien de voie et le freinage d'urgence. Le test de collision Euro NCAP en 2014 a attribué cinq étoiles à la voiture.

Conclusion

Le 2 Series Tourer ne se contente pas d'exhiber un sportivité et un luxe dépassant ceux des monospaces familiaux moyens, il fait également preuve de la finesse technique que l'on attend des véhicules haut de gamme. Alors que les modèles plus anciens de 2014 se vendaient généralement à des prix à cinq chiffres, les exemples les plus abordables commencent maintenant à moins de 7 000 €. Plus de 2 500 unités sont actuellement

