- BMW réduit considérablement ses bénéfices prévus.

BMW, le constructeur automobile, a ajusté ses prévisions de ventes et de bénéfices pour cette année. Les facteurs contribuant à cela comprennent les rappels de véhicules et les arrêts de livraison en raison de pièces défectueuses fournies, associés à des ventes léthargiques en Chine. En conséquence, le bénéfice avant impôts est prévu baisser d'au moins 10% par rapport à l'année précédente.

Un problème avec un système de freinage fourni a touché plus de 1,5 million de véhicules et a entraîné des coûts de garantie à plusieurs millions de dollars ce trimestre. Les retards de livraison pour environ 320 000 véhicules non encore livrés dans le monde se traduira par des impacts négatifs sur les ventes au cours du deuxième semestre de l'année.

De plus, la demande en Chine reste modérée. Bien que BMW ait été plus optimiste que ses concurrents quant aux perspectives du marché, la réticence des consommateurs persiste, a rapporté BMW mardi.

Baisse des ventes et des bénéfices

En réponse, le conseil d'administration a révisé son prévisionnel annuel. Au lieu d'une légère augmentation des livraisons de voitures, il prévoit maintenant une légère baisse par rapport à l'année précédente. La marge brute d'exploitation dans le segment automobile est maintenant prévue entre 6 et 7 %, contre 8 à 10 % précédemment. Le bénéfice avant impôts est également prévu pour baisser significativement par rapport au niveau de l'année précédente. L'an dernier, BMW a vendu 2,55 millions de véhicules, enregistré une marge brute d'exploitation de 9,8 % dans son activité principale et généré 17,1 milliards d'euros de bénéfice avant impôts.

Continental crée une provision provisoire

Le fournisseur Continental, qui fabrique le système de freinage intégré pour BMW, a admis avoir produit un composant électronique défectueux. Cependant, les performances de freinage continuent de dépasser les normes légales. "Nous avons provisionné des montants à huit chiffres en euros et estimons que cela suffira pour le problème de garantie", a annoncé Continental.

Après avoir émis un avertissement sur les bénéfices, l'action BMW a chuté de près de 8 % en après-midi, tandis que l'action Continental a perdu 7 %. Les autres actions automobiles ont également subi des pertes. BMW a refusé de révéler le fournisseur du système de freinage, mais a annoncé qu'elle chercherait à obtenir une indemnisation. Environ 3 à 5 % des composants livrés sont défectueux, mais tous doivent être inspectés.

Actuellement, l'industrie automobile allemande est confrontée à une crise. Au-delà des défis géographiques, les charges de transformation, la mauvaise performance du marché dans le plus grand marché individuel, la Chine, et la demande décroissante pour les véhicules électriques en Europe, où les entreprises ont investi massivement, pèsent sur l'industrie. Volkswagen, le leader du secteur, n'exclut plus les fermetures d'usines et les licenciements en Allemagne. Continental, l'un des plus grands fournisseurs, prévoit de licencier des milliers d'employés, tandis que ZF procède également à une réduction massive de son effectif. Même le leader de l'industrie, Bosch, serre la ceinture.

