- BMW réduit considérablement sa projection de bénéfices - problème de rappel lié aux freins

Constructeur automobile, BMW, a ajusté ses prévisions de ventes et de résultats pour l'année en cours. Les ajustements sont attribuables aux rappels de véhicules et aux pauses de livraison en raison de problèmes avec les systèmes de freinage de Continental, ainsi qu'à de mauvaises ventes en Chine. L'entreprise prévoit une baisse d'au moins 10 % du bénéfice avant impôts par rapport à l'année précédente.

Près de 1,5 million de véhicules dans le monde sont touchés par les problèmes de système de freinage, avec environ 150 000 en Allemagne. Environ 3 % à 5 % des pièces livrées sont défectueuses, nécessitant la vérification de toutes les pièces.

Des défaillances techniques dans certains cas rendent les systèmes de freinage antiblocage (ABS) et de contrôle dynamique de stabilité (DSC) inopérants, bien que le conducteur puisse toujours freiner. Le conducteur est encouragé à se rendre dès que possible chez un centre de service BMW ou Mini.

Des mises à jour logicielles pourraient être effectuées à distance ("en passant par l'air"), si nécessaire. Les réparations impliquant le remplacement de composants peuvent prendre jusqu'à quatre heures. Les véhicules sans logiciel de diagnostic seront rappelés pour installation.

Les problèmes entraînent des coûts de garantie élevés, en millions, au cours du trimestre en cours. Le retard dans la livraison de 320 000 véhicules non encore remis aux clients entraîne des retards de ventes dans le monde entier pendant la deuxième moitié de l'année.

L'activité en Chine reste morose. BMW avait été plus optimiste sur le marché que ses concurrents. despite les mesures de soutien du gouvernement, l'incertitude des consommateurs persists.

En conséquence, le conseil d'administration de BMW a révisé son prévisionnel annuel. Au lieu d'une légère augmentation, les livraisons de clients sont maintenant prévues en baisse par rapport à l'année précédente. La marge brute d'exploitation dans le segment automobile est maintenant prévue entre 6 % et 7 % - BMW visait précédemment 8 % à 10 %. Le bénéfice avant impôts est prévu être significativement inférieur à l'année précédente. L'année dernière, BMW a vendu 2,55 millions de véhicules, réalisé une marge brute d'exploitation de 9,8 % dans son activité principale et généré 17,1 milliards d'euros de bénéfice avant impôts.

Continental, le fournisseur, fabrique le système de freinage intégré pour BMW, qui est partiellement remplacé. La performance d'un composant électronique peut être compromise, mais l'efficacité de freinage reste supérieure aux normes légales. Continental a établi des provisions dans la fourchette des dozens of millions d'euros et estime que cela sera suffisant pour le cas de garantie. BMW a annoncé son intention de demander des dommages-intérêts.

À la suite de l'avertissement sur les bénéfices, l'action BMW a chuté de presque 8 % en après-midi, tandis que l'action Continental a baissé de 7 %. Les autres actions automobiles ont également diminué.

L'industrie automobile allemande traverse actuellement une crise. En plus des défis spécifiques aux sites, il y a les fardeaux de la transformation, une faible demande sur le plus grand marché unique, la Chine, et une demande réduite pour les véhicules électriques en Europe, où les entreprises ont investi massivement. Le leader de l'industrie allemande, VW, n'exclut pas la fermeture d'usines et des coupes

