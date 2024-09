BMW lance le rappel d'environ 1,5 million de véhicules et révise à la baisse ses prévisions de bénéfices.

BMW prévoit que des pannes techniques auront un impact négatif sur les ventes à l'échelle mondiale pendant la deuxième moitié de l'année. Les dépenses supplémentaires sont estimées à plusieurs millions d'euros pour le T3.

L'intérêt lent persistante en Chine impacte les ventes dans la région, a ajouté BMW. Même avec une aide administrative, "la réticence des consommateurs persiste".

Conséquemment, BMW a revu ses prévisions pour son exercice 2024. Au lieu d'une légère baisse, l'entreprise prévoit maintenant une "forte diminution" des bénéfices avant impôts. De plus, BMW prévoit maintenant une légère baisse des livraisons par rapport à l'année précédente, contrairement à sa prévision précédente d'une légère augmentation.

De plus, le marché des motos est "saturé et intense", surtout aux États-Unis et en Chine. Cette situation signifie que les livraisons resteront au niveau de 2023, contrairement à la prévision précédente d'une légère croissance.

Compte tenu des défis sur le marché chinois, BMW a décidé de mettre temporarily en pause ses plans d'expansion en Chine jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'instabilité économique en Chine est prévue pour continuer d'impacter les ventes de BMW dans la région.

