BMW estime qu'il n'est pas nécessaire de réduire la norme européenne d'émission de CO2 à partir de 2025.

BMW, le géant automobile, n'a pas l'intention d'assouplir les normes strictes d'émissions de CO2 fixées pour 2025 en Europe. La société a dépassé ces objectifs ces dernières années, ce qui lui donne une forte conviction qu'elle atteindra également les objectifs de émissions de parc plus stricts pour 2025. Ainsi, elle ne voit pas la nécessité de modifier ou de reporter ces objectifs de 2025, comme annoncé jeudi à Munich.

Cette position différencie BMW de Volkswagen et de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA). Le président du conseil de surveillance de VW, Hans Dieter Pötsch, a déclaré : "Les véhicules électriques domineront, mais cela prendra du temps. Par conséquent, les objectifs de CO2 pour 2025, 2030 et 2035 doivent être révisés et ajustés pour correspondre à la situation actuelle."

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, soutient l'appel à avancer la réévaluation des objectifs de CO2 de 2025, déclarant que les réglementations doivent également être réalisables dans la pratique.

BMW s'en tient à son engagement en faveur d'une réduction continue des émissions de CO2 dans le secteur des transports et a pris les préparations nécessaires. Cependant, l'UE est encouragée à mener une revue approfondie de sa législation sur les émissions de parc, en particulier l'interdiction proposée des nouveaux véhicules essence et diesel après 2035.

L'UE prévoit de réduire davantage les limites d'émissions de CO2 en 2025 et pourrait imposer des amendes importantes en conséquence.

Le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, est principalement produit par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Sa concentration croissante dans l'atmosphère intensifie l'effet de serre, ce qui élève la température du climat de la Terre.

L'engagement de BMW vis-à-vis de ses objectifs d'émissions de parc pour 2025, malgré le fait qu'elle les ait dépassés ces dernières années, s'aligne sur ses véhicules BMW circulant sur les routes. Le constructeur automobile allemand a investi massivement dans les véhicules électriques et hybrides, renforçant ainsi sa position en faveur de la réduction des émissions de CO2.

