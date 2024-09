BMW alarme le secteur entier avec une projection réduite

BMW, le célèbre constructeur automobile, ajuste ses objectifs annuels. Une décision d'achat problématique concernant un système de freinage entraîne des difficultés financières, entraînant des rappels de véhicules dans le monde entier pour 1,5 million d'unités. En outre, BMW rencontre des défis sur le marché chinois. Cette situation peu fiable a mis la sonnette d'alarme chez les investisseurs. Par conséquent, les actions des concurrents et des fournisseurs chutent également.

Un séisme dans l'industrie, BMW est reportedly confronté à des obstacles importants avec un système de freinage acheté auprès d'un tiers. Avec une marge bénéficiaire projetée de huit à dix pour cent maintenant projetée six à sept pour cent plus basse, les bénéfices globaux de la société sont également attendus en baisse. BMW a choisi de rester discret sur le fournisseur en difficulté.

Sur le marché boursier, les actions de BMW ont connu une forte baisse, entraînant une baisse similaire des cours de ses concurrents et de divers fournisseurs. La baisse des prévisions de livraison a suscité des préoccupations généralisées dans le secteur. Il est possible que d'autres fabricants suivent et rapportent des difficultés similaires. Un trader a exprimé ses préoccupations en déclarant : "Cela représente Certainly un revers important pour les prévisions de ventes, en particulier pour les fournisseurs avec des marges bénéficiaires aussi maigres". Dans cette situation, ils risquent de se retrouver dans le rouge.

Les actions de BMW ont chuté de huit pour cent. Continental ne s'en sort pas beaucoup mieux, avec une baisse de sept pour cent. Schaeffler, Mercedes-Benz et VW sont tous en baisse de jusqu'à cinq pour cent. En France, des entreprises comme Valeo et Forvia connaissent des baisses importantes. Le secteur automobile européen est en baisse de 3,6 pour cent au total.

La cause profonde des prévisions révisées de BMW est les coûts supplémentaires dans l'industrie automobile en raison de retards et de rappels liés à un système de freinage intégré défectueux (IBS) fourni par une partie externe. Les problèmes du système ont entraîné l'arrêt des livraisons internationales pour milliers de véhicules, faisant chuter les chiffres de ventes

Lire aussi: