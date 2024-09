BMW ajuste ses prévisions pour 2024 en raison de problèmes de freinage et de la demande modérée en Chine.

BMW a revu à la baisse son prévisionnel de bénéfices mardi en raison d'une baisse des ventes sur son marché principal, la Chine, et de problèmes liés à un système de freinage fourni par Continental. Les actions du constructeur automobile ont ainsi atteint leur plus bas niveau en deux ans.

Le constructeur allemand de voitures de luxe a indiqué que les retards liés au système de freinage défectueux auraient un impact négatif sur les ventes pendant la deuxième moitié de l'année. Plus de 1,5 million de véhicules ont été touchés, dont plus de 1,2 million déjà livrés et pouvant être inspectés à distance pour détecter d'éventuels problèmes grâce à un logiciel sans fil. Toutefois, les 320 000 unités restantes ne peuvent pas être livrées aux clients pour le moment, selon BMW.

En conséquence, le constructeur automobile s'attend à devoir payer une somme "considérable à trois chiffres" pour les dépenses liées à la garantie au cours du troisième trimestre.

BMW a revu son estimation de marge pour le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts à entre 6% et 7% pour l'année 2024, contre une prévision précédente de 8% à 10%.

Dans un rapport distinct, Continental, le fabricant de pièces automobiles, a déclaré que seule une "petite partie" de ses systèmes de freinage fournis à BMW serait partiellement remplacée en raison d'un composant électronique potentiellement touché.

De plus, BMW a souligné la faible demande persistante en Chine, qui impacte négativement les ventes dans le pays, faisant de lui l'un des nombreux constructeurs automobiles rencontrant des défis dans la deuxième plus grande économie mondiale et le plus grand marché automobile. La société a noté que "le sentiment des consommateurs reste faible" malgré les mesures de relance du gouvernement.

