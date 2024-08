Blog de guerre russe: Les forces de Kiev continuent d'avancer à Koursk

Moscou affirme que l'avancée ukrainienne dans la région frontalière de Kursk a été stoppée. Cependant, les blogueurs militaires russes contredisent les déclarations du Kremlin. Selon eux, les unités de Kyiv continuent d'avancer.

L'armée ukrainienne a poursuivi sa surprise offensive transfrontalière dans la région russe de Kursk pour le troisième jour consécutif, réalisant des gains territoriaux. Alors que les autorités civiles russes de la région de Kursk et le ministère de la Défense à Moscou ont officiellement déclaré que l'avancée ukrainienne avait été arrêtée, le blog militaire russe Rybar, proche du ministère, a peint un tableau différent. Selon lui, les Ukrainiens continuent d'avancer, en ramenant des réserves la nuit et en commençant à fortifier leurs positions.

La réponse de la Russie à l'offensive transfrontalière a été lente à venir. L'état d'urgence a été déclaré dans la région de Kursk, où des milliers de personnes fuient. Les gares ferroviaires des villes frontalières de Sudzha, Korenovo et Psel ont été fermées au trafic passagers, selon la direction des chemins de fer de Moscou. Des personnes blessées, principalement des enfants, de la région de Kursk ont été évacuées vers les hôpitaux de la capitale, et des médecins ont été envoyés sur le front.

Rybar : L'ouest de Sudzha sous contrôle ukrainien

Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été empêchée grâce aux efforts des troupes frontalières, des réserves déployées, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Le chef d'état-major Valery Gerasimov a rapporté au président Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence que près de 100 soldats ukrainiens avaient été tués et plus de 200 blessés dans les combats. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés.

Entre-temps, Rybar a rapporté que la partie occidentale de la ville de Sudzha était sous contrôle ukrainien. Les combats se poursuivent pour la partie orientale de la ville. De plus, les Ukrainiens ont avancé vers le nord en direction d'Anastasyevka et vers le nord-est en direction du village de Korenovo, situé à environ 20 kilomètres de la frontière.

Les rapports locaux suggèrent qu'il n'y a pas de présence ukrainienne à Sudzha elle-même. Seuls des tirs et des tirs d'artillerie sont signalés au nord et à l'ouest de la ville. Des rapports non confirmés suggèrent que des unités de reconnaissance ukrainiennes se sont également avancées vers la centrale nucléaire de Kursk et ont été repérées près d'Anastasyevka, à environ 27 kilomètres de la frontière. En soirée, les blogueurs de guerre russes ont rapporté qu'une opération d'évacuation était en cours à Bolshoe Soldatskoe, une petite ville située à environ 30 kilomètres de la frontière.

"L'armée ukrainienne peut surprendre"

Officiellement, l'Ukraine continue de garder le silence sur l'avancée dans le territoire ennemi, qui a commencé mardi. Le rapport matinal du quartier général général ne mentionnait pas l'offensive. Cependant, le président Volodymyr Zelensky a déclaré lors de la présentation d'une application mobile pour l'armée : "L'armée ukrainienne peut surprendre. Et elle peut obtenir des résultats." Dans son discours vidéo du soir, Zelensky a déclaré que la Russie doit subir les conséquences de la guerre qu'elle a déclenchée. "La Russie a apporté la guerre en Ukraine, maintenant elle doit ressentir ce qu'elle a fait."

Près de Sudzha, il y a une station de mesure et de compression de gaz cruciale pour les exportations de gaz russe vers l'Ouest et qui est reportedly sous contrôle ukrainien. Cependant, le géant gazier russe Gazprom a rapporté une diminution mineure du transit. Le transit de Sudzha passe par l'Ukraine et se poursuit vers la Slovaquie et l'Autriche. Despite the ongoing war, 14.6 billion cubic meters of natural gas were transported to the European Union in 2023 via this route.

During previous advances from Ukrainian territory into Russia, only irregular units were deployed. This time, however, regular Ukrainian troops with tanks, artillery, and air defense are reportedly advancing. According to Russian reports, among the attacking units are three mechanized brigades, namely the 22nd, 32nd, and 88th. The move across the border signifies a change in Kyiv's military strategy, which has so far focused on the recovery or defense of its own territories, with Russian territories being targeted from the air using its own drones and rockets. Most Western arms suppliers have restricted the use of their weapons to Russian military targets in Ukraine.

The goal of the advance remains unclear, as Ukraine needs its troops to stabilize the crumbling front in the Donetsk region. On the other hand, the attack gives Ukraine the element of surprise. It is possible that Ukraine wants to force Russia to redeploy its forces after Moscow recently gained ground in the Donbass and pushed Kyiv's troops on the defensive. There is also speculation that Ukraine wanted to preempt a Russian attack on its territory in Sumy. Russia had opened a new front near the large eastern Ukrainian city of Kharkiv in May.

Mykhailo Podolyak, an advisor to the Ukrainian president, said that the attacks in the border region would make Russia "realize that the war is slowly creeping into Russian territory." This, he said, would certainly give the Russians a scare. "When will it be possible to lead a negotiating process in such a way that we can pressure them or get something from them? Only when the war doesn't unfold according to their scenarios," he said.

"At a time when Ukrainian defenders are being pushed back in several sectors in the east, the deployment of capable combat troops in Kursk is either a brilliant counterstroke to shift the balance of the war or a strategic mistake," wrote US expert and former general Mick Ryan on Twitter.

