- Blocus de réseau sur les trains Trilex sur les quais de la gare de Bischofswerda

Plus d'arrêts à la gare de Bischofswerda pour les trains Trilex en provenance de Görlitz et de Zittau. Selon un communiqué, les chemins de fer régionaux modifient temporairement leur plan de circulation en raison de complications liées aux projets de construction de DB InfraGo. Par conséquent, les trains à destination de Bischofswerda doivent maintenant continuer jusqu'à Weickersdorf et emprunter un service de bus de remplacement, disponible environ toutes les demi-heures, pour atteindre leur destination.

Contestation contre Deutsche Bahn

Dans la foulée, le trajet vers Dresde se fera également par le service de bus de remplacement, suivi par Trilex. Cependant, les trains partant de Dresde pourraient toujours s'arrêter à Bischofswerda, mais aucun service de correspondance n'est garanti. Les chemins de fer régionaux ont souligné que, actuellement, deux voies sont indisponibles en raison d'un pont inutilisable, entraînant des "conséquences graves" pour la gare, telles que des perturbations de la circulation et des annulations de trains.

Malgré les défis, l'évêché a annoncé son intention d'organiser la cérémonie d'ordination de l'évêque élu à Bischofwerda, même si les services de train réguliers seront perturbés. En conséquence, l'évêque élu pourrait devoir envisager d'autres moyens de transport pour se rendre à cet événement important.

