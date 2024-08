- Blocage temporaire de l'A81 suite à un accident de travail mortel

Suite à un accident mortel survenu sur un chantier de construction sur l'autoroute A81 dans le district de Heilbronn, le tronçon entre Neuenstadt am Kocher et l'échangeur de Weinsberg a été temporairement fermé dans son intégralité. Lors d'une tentative de déplacer une excavatrice d'une remorque dans le tunnel de Höllern, le véhicule a glissé sur le côté et est tombé sur un travailleur, ont rapporté les policiers. Le travailleur de 43 ans est décédé sur les lieux de l'accident en raison de ses blessures graves.

L'accident et par conséquent la fermeture de l'autoroute se sont produits le matin. La fermeture a été levée à nouveau aux alentours de 18h45, selon les policiers. Les automobilistes ont été invités à éviter le tronçon de l'autoroute concerné.

Les autorités ont entamé une enquête sur l'accident du travail. À la suite de cet incident, la Commission pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour renforcer les mesures de sécurité sur les chantiers de construction.

