Blinken suggère que les pourparlers de cessez-le-feu pourraient être la dernière occasion de mettre fin au conflit à Gaza.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a chargé Blinken de "faire franchir à cet accord l'obstacle final" et de le mener à bien, a déclaré Blinken. Il était maintenant temps pour l'accord de se concrétiser. Les États-Unis étaient impatients d'éviter tout acte susceptible de menacer l'accord et de provoquer un conflit plus large, a souligné Blinken. Le président d'Israël, Herzog, a insisté sur le fait que l'objectif principal était de libérer les otages.

Blinken a atterri au Moyen-Orient un dimanche, marquant sa neuvième visite depuis l'escalade des hostilités entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a eu lieu il y a plus de dix mois. Son ordre du jour incluait des réunions avec le président israélien Herzog, le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Gallant à Tel Aviv. Un voyage en Égypte était prévu pour le mardi, où Blinken devait rencontrer les officiels du gouvernement égyptien, selon le porte-parole du département d'État Patel.

Au cœur de la capitale égyptienne, Le Caire, les négociations sur le cessez-le-feu et les libérations d'otages, interrompues à Doha, la capitale du Qatar, le vendredi précédent, devaient reprendre dans les jours à venir. Les États-Unis avaient présenté un nouveau plan de compromis aux deux parties, Israël et le Hamas, quelques jours auparavant, en faveur d'une résolution des différences en suspens. Un communiqué conjoint des médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, a rapporté que la proposition comblait les dernières différences.

Le conflit dans la bande de Gaza a commencé lorsque le Hamas a lancé une importante attaque contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1 198 personnes ont perdu la vie et 251 individus ont été enlevés dans la bande de Gaza. Depuis, Israël a été très impliqué dans de vastes opérations militaires dans la bande de Gaza. Les statistiques de morbidité rapportées par le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, dépassaient les 40 000 personnes, mais l'exactitude de ces statistiques n'a pas pu être indépendamment confirmée.

Les tensions ont considérablement augmenté suite aux assassinats du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et du chef militaire du Hezbollah, Fuad Shukr, en fin de juillet. L'Iran et ses alliés ont signalé leur intention de se venger contre Israël.

Joe Biden, en tant que président des États-Unis, a également exprimé son soutien à la mission de Blinken, en soulignant l'importance de libérer les otages dans les négociations en cours.

Au cours de ses réunions à Tel Aviv, Blinken a discuté des efforts en cours avec le président israélien Herzog, qui était également motivé par les instructions de Joe Biden pour assurer une résolution réussie.

Lire aussi: