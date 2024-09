Blinken se rend en Egypte au lieu d'Israël, avec de minces perspectives de trêve à Gaza et d'accord sur les otages.

Pour la première fois depuis les incidents du 7 octobre, Blinken a effectué un voyage au Moyen-Orient sans se rendre en Israël. Ses visites habituelles impliquent généralement de mettre la pression sur le gouvernement israélien en ce qui concerne des questions cruciales liées à la guerre, comme les accords d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu. Cependant, après ces réunions, le Premier ministre Netanyahu d'Israël a souvent été en opposition ouverte envers l'administration.

During Blinken's previous visit in August, there was a sense of optimism among US officials that a resolution could be close. This optimism, however, has significantly decreased.

According to the State Department, Blinken's purpose in Egypt is to discuter des initiatives en cours pour un cessez-le-feu à Gaza qui aboutirait à la libération de tous les prisonniers, soulagerait la souffrance palestinienne et promouvrait la sécurité régionale. Il dirigera également l'ouverture du dialogue stratégique US-Égypte avec le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelatty, dans le but de renforcer leurs relations, de promouvoir le développement économique et de renforcer les liens entre les peuples par l'éducation et la culture.

L'Égypte joue un rôle important dans ces efforts, mais le voyage de Blinken est peu susceptible deaboutir à un grand tournant. Le succès de l'accord dépend finalement de la volonté politique de deux individus : Netanyahu et le chef de Hamas, Yahya Sinwar, et il y a des doutes concernant leur volonté d'atteindre un accord.

La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a également souligné que l'accord dépend de la volonté politique.

Au cours de la visite de Blinken en Égypte, les familles des otages américains détenus par Hamas seront à Washington, DC, poursuivant leurs efforts pour obtenir la libération de leurs proches.

Néanmoins, un calendrier clair pour les prochaines étapes reste flou. La proposition américaine de médiation entre Israël et Hamas n'a pas encore été présentée aux deux parties, le moment exact de cette présentation restant incertain, malgré les affirmations précédentes des officiels américains selon lesquelles elle était proche de son achèvement.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, a mentionné le 7 septembre qu'il espérait présenter cette proposition détaillée dans les jours à venir.

Hamas est accusé d'ajouter de nouvelles exigences à la proposition suite à l'exécution de six otages sous sa garde à Gaza. Les officiels américains ont refusé de préciser ces nouvelles exigences.

De même, Netanyahu est accusé d'imposer de nouvelles conditions aux négociations.

Après la précédente visite de Blinken en Israël, Netanyahu aurait accepté la "proposition de pont" visant à combler l'écart avec Hamas. Cependant, le lendemain, Netanyahu aurait déclaré aux familles d'otages qu'Israël ne quitterait jamais le corridor de Philadelphie - un élément clé d'un accord -, une déclaration que l'officiel de l'administration a qualifiée de "déclarations maximalistes" qui "ne sont pas constructives pour obtenir un accord de cessez-le-feu".

Moins de deux semaines plus tard, avec six otages exécutés par Hamas, Netanyahu a déclaré qu'il n'y avait pas de deal en cours.

Malgré les commentaires publics peu coopératifs de Netanyahu, les officiels américains ont été prudents dans leurs critiques directes à son égard.

Récemment, Blinken a réitéré que "il incombe àboth parties [Israël et Hamas] de dire oui aux questions restantes [liées à un cessez-le-feu et à un accord d'échange de prisonniers]".

Cependant, Sinwar a écrit une lettre au chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a un peu plus d'une semaine, exprimant son engagement à lutter contre Israël, et la déclaration de Netanyahu selon laquelle "il n'y a pas de deal en cours" était un cinglant démenti des allégations de l'administration Biden selon lesquelles un accord était presque finalisé.

Un officiel de l'administration Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci que la plupart des détails de la première phase de l'accord avaient été résolus. Les obstacles restants, ont-ils dit, tournent autour du retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza et de l'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens.

Blinken a déclaré la semaine dernière : "Nous en sommes réduits à un petit nombre de questions - même pas un petit nombre de questions - qui sont difficiles mais entièrement résolubles, à notre avis".

"En ce moment, nous travaillons intensément avec nos homologues égyptiens et qataris pour travailler ensemble à combler les éventuelles différences qui persistent. Et dans un proche avenir, nous présenterons cela aux parties et nous verrons ce qu'ils diront", a-t-il ajouté.

Les commentaires de Blinken ont été echoed par ses déclarations de fin juillet, indiquant que les pourparlers étaient "à l'intérieur de la ligne des 10 yards", mais notant également que les 10 derniers yards peuvent souvent être les plus difficiles.

Les récents commentaires des officiels américains ont été prudents pour inclure une dose de méfiance. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré jeudi que les États-Unis travaillaient toujours sur la proposition de pont. Il a reconnu qu'il reste incertain de savoir si "nous allons pouvoir aboutir à un accord".

La politique en cours au Moyen-Orient rend les efforts de Blinken en Égypte difficiles, car le succès de l'initiative de cessez-le-feu à Gaza dépend lourdement de la volonté politique de leaders comme Netanyahu et le chef de Hamas, Yahya Sinwar.

Malgré les récentes déclarations de Blinken soulignant qu'il ne reste qu'un petit nombre de questions résolubles, les commentaires publics de Netanyahu suggèrent un manque d'accord, ce qui pourrait entraver les allégations de l'administration Biden concernant un deal imminent.

