- Blinken persiste dans son voyage au Moyen-Orient, en essayant d'obtenir un accord à Gaza.

Secrétaire d'État américain Antony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient, en visitant Israël et l'Égypte, dans le but de réduire les tensions et de sécuriser un cessez-le-feu à Gaza, ainsi que la libération des otages. L'optimisme grandit depuis lundi soir quant à la possibilité d'atteindre une résolution. Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu pour Gaza soutenue par les États-Unis, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse. Maintenant, c'est à Hamas de donner son accord.

"Si Hamas et sa direction se soucient véritablement du bien-être du peuple palestinien, ils approuveront cet accord", a affirmé Blinken. C'est la seule, la meilleure et la plus rapide voie pour mettre fin aux souffrances des hommes, des femmes et des enfants à Gaza suite à l'attaque de Hamas et d'autres groupes islamiques le 7 octobre. Gaza n'a pas encore réagi lundi soir.

Flash info : Sinwar dans le collimateur

Avant son annonce, Blinken a rencontré des proches des otages. Selon le canal 12 israélien, Blinken a indiqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est déterminé à conclure un accord cette fois-ci. Il a donné l'impression que cela pourrait se produire prochainement.

Blinken a également rapporté une forte pression exercée sur le chef de Hamas, Jihia al-Sinwar, pour qu'il approuve la proposition de médiation. Des intermédiaires égyptiens et qataris font également pression sur lui.

Blinken s'attend à des décisions difficiles

La proposition de médiation actuelle reflète le contenu de l'accord de trêve que le président américain Joe Biden a présenté à l'échelle mondiale en mai. Le processus se déroulerait en plusieurs étapes : une première trêve de six semaines pendant laquelle les otages sont libérés et les prisonniers sont échangés, suivie de discussions sur les conditions d'une trêve permanente.

Dans les jours à venir, des experts en négociation discuteront pour atteindre des accords clairs sur la mise en œuvre de l'accord, a déclaré Blinken. "Ce sont encore des questions complexes, et elles nécessiteront des décisions difficiles de la part des dirigeants."

Blinken croit toujours en une résolution rapide : "Plus cela dure, plus les otages souffrent, et pourraient même périr." D'autres situations pourraient également surgir, a mis en garde le chef de la diplomatie américaine, compte tenu de la tension au Moyen-Orient.

Flash info : Israël prêt à faire des concessions sur le corridor de Philadelphi

La question de savoir si Israël se retirera de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, qu'il a prise en mai, a été un obstacle majeur dans les négociations. Hamas réclame un retrait total d'Israël, tandis que Netanyahu veut que l'armée israélienne conserve le contrôle du corridor de Philadelphi pour lutter contre le trafic d'armes, même après un cessez-le-feu.

Selon le journaliste israélien Barak Ravid, Israël est maintenant prêt à réduire sa présence militaire dans le corridor de Philadelphi. Ravid a publié cette information sur le site d'actualités en ligne "walla.co.il", citant deux sources israéliennes anonymes proches du dossier. Des progrès semblent également être réalisés dans les discussions sur la réouverture de la crossing frontalière de Rafah au sud.

Cette semaine, des discussions entre des officiels de niveau intermédiaire sur des questions spécifiques sont prévues à Cairo. Une autre réunion de haut niveau est prévue pour dimanche. Netanyahu souhaite envoyer son équipe d'experts à Cairo ou à Doha, a déclaré Blinken.

Hamas détient toujours 115 otages, tandis qu'Israël fait état de 41 morts. Le sort d'autres otages est incertain, ce qui laisse penser qu'ils pourraient ne pas être en vie.

Tunnel de stockage d'armes détruit

Le conflit à Gaza se poursuit. L'armée israélienne a rapporté la destruction d'une section de 1,5 km de tunnel à Gaza, utilisée par Hamas comme réserve d'armes. Des armes et du matériel ont été trouvés dans une section du tunnel.

Lors de l'arrivée des soldats israéliens, les combattants de Hamas avaient déjà quitté la zone dans la région de Khan Yunis. Au cours de leur offensive, l'armée a détruit à plusieurs reprises des parties du système de tunnels.

Lundi, un soldat israélien de 45 ans a été tué lors d'une attaque de drone en provenance du Liban. Il faisait partie de l'unité de reconnaissance des forces de police frontalière israéliennes. Plusieurs soldats ont été blessés, dont un gravement.

Plus tard dans la soirée, des avions de combat israéliens ont attaqué des sites du mouvement Hezbollah au Liban, blessant huit personnes, dont deux enfants, selon le ministère de la Santé libanais.

Lors de sa rencontre avec les proches des otages, Blinken a mentionné la détermination du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à conclure un accord prochainement.

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État Antony Blinken s'est adressé à la communauté internationale avec un message d'espoir, indiquant sa croyance en la possibilité d'une résolution rapide du conflit en cours à Gaza, à mesure que Hamas et d'autres dirigeants sont sous pression pour approuver la proposition d'accord.

