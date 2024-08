Blinken perçoit une possibilité finale de cessez-le-feu à Gaza.

Les négociations en cours pourraient potentiellement être la meilleure, ou la dernière, chance de rapatrier les otages, d'établir une trêve et de guider toutes les parties vers une voie de paix et de sécurité à long terme, a déclaré Blinken avant sa rencontre avec Netanyahu, le Premier ministre israélien. Conformément aux directives de Biden, Blinken a été envoyé pour sceller l'accord et franchir finalement la ligne d'arrivée de cet accord.

C'est maintenant le moment crucial pour que cet accord se matérialise. Blinken a mis en évidence l'importance d'éviter toute action qui pourrait compromettre l'accord et enflammer le conflit dans des zones plus volatiles. Herzog, le président israélien, a exprimé sa conviction que l'objectif humanitaire principal est de libérer les otages détenus à Gaza.

Blinken a effectué son neuvième voyage au Moyen-Orient depuis le conflit de dix mois entre Israël et le mouvement Hamas à Gaza. Après des discussions avec le président Herzog, le PM Netanyahu et le ministre de la Défense Gallant, Blinken doit rencontrer les dirigeants égyptiens mardi.

À Cairo, les discussions sur le cessez-le-feu et la libération des otages, qui ont été interrompues à Doha vendredi, doivent reprendre cette semaine. Les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition de compromis à Israël et à Hamas quelques jours plus tôt. Un communiqué conjoint publié par les médiateurs (États-Unis, Égypte et Qatar) a indiqué que la proposition comblait les "différences en suspens".

Le président Biden a exprimé son optimisme tout au long du week-end, déclarant que les parties sont plus proches qu jamais d'un accord. Dimanche, Biden a poursuivi son soutien aux pourparlers en cours. "Nous ne nous rendons pas", a-t-il déclaré, "un accord est toujours possible". Les négociateurs israéliens ont exprimé un "espoir prudent" à l'issue des premières discussions.

Lapid, le chef de l'opposition israélienne, a exhorté Netanyahu sur X-service à saisir cette occasion et à libérer les otages. Cependant, les membres du gouvernement de droite de Netanyahu s'opposent à une trêve. Hamas, qui n'a pas participé aux pourparlers de Doha, a accusé une fois de plus Netanyahu de saboter les efforts des médiateurs.

Le conflit à Gaza a été déclenché par l'attaque massive de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1 198 personnes ont perdu la vie et 251 personnes ont été prises en otage à Gaza. Depuis, Israël a mené des opérations militaires importantes à Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, plus de 40 000 morts ont été signalés à ce jour, bien que ce chiffre ne puisse être indépendamment vérifié.

Des troupes israéliennes ont été déployées dans les régions sud et centrale de la bande de Gaza lundi. L'aviation a frappé plus de 45 "cibles terroristes" dans les territoires palestiniens pendant une période de 24 heures.

Hamas et l'organisation islamique Jihad ont revendiqué la responsabilité d'une attaque déjouée à Tel Aviv dimanche soir. Une personne a été tuée et une autre blessée dans l'explosion. Les groupes ont menacé Israël en promettant d'autres attaques.

Blinken a souligné auprès de Netanyahu que saisir cette occasion pour les négociations pourrait être à la fois la meilleure chance de sécuriser les otages et d'établir la paix, ou bien la dernière chance avant que les hostilités ne s'intensifient davantage. Plus tard, le président Lapid a exhorté Netanyahu à utiliser cette occasion en libérant les otages, en l'exhortant à ne pas manquer cette percée potentielle.

