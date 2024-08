Blinken: L'Iran et Israël ne devraient pas intensifier le conflit

L'Iran a menacé de se venger après la frappe mortelle attribuée à Israël qui a tué le chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière. Israël n'a pas commenté la mort de Haniyeh, mais Téhéran le tient pour responsable.

Le secrétaire d'État Blinken a déclaré que le soutien des États-Unis à la sécurité d'Israël était inébranlable. "Nous continuerons à défendre Israël contre les attaques de groupes terroristes, tout comme nous défendrons nos troupes", a-t-il déclaré. "Mais tout le monde dans la région devrait comprendre que d'autres attaques ne feront que maintenir le conflit, l'instabilité et l'insécurité pour tous."

Les États-Unis travaillent intensivement pour désamorcer les tensions au Moyen-Orient et empêcher le conflit de s'étendre. "D'autres attaques ne font qu'augmenter le risque de conséquences dangereuses que personne ne peut prévoir ou contrôler entirely", a déclaré Blinken. Il a appelé toutes les parties dans la région à comprendre le risque de méprise et à prendre des décisions qui apaisent les tensions, et non qui les exacerbent.

Blinken a également appelé le nouveau chef de Hamas, Sinwar, à accepter un cessez-le-feu à Gaza. Sinwar est le principal décideur concernant la conclusion d'un cessez-le-feu.

Les États-Unis, ainsi que le Qatar et l'Égypte, médient les efforts pour mettre fin aux combats entre Israël et le Hamas islamique. Jusqu'à présent, un cessez-le-feu d'une semaine seulement a été obtenu en novembre dernier, qui a également vu la libération de prisonniers palestiniens en échange de prisonniers israéliens.

L'escalade de la situation pourrait entraîner des conséquences imprévues, comme le secrétaire Blinken l'a mis en garde. Téhéran pourrait percevoir la frappe mortelle comme une justification pour intensifier ses propres efforts de retaliation.

Lire aussi: