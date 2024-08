Blinken exhorte le Hamas à accepter l'accord proposé pour une trêve dans le conflit de Gaza.

Si Hamas et ses dirigeants ont réellement les intérêts de la population palestinienne à cœur, comme ils le prétendent, ils devraient accepter cet accord et travailler à mettre en place des accords concrets sur son exécution, a suggéré Blinken. La mise en œuvre de l'accord actuel est la "plus rapide, la plus avantageuse et la plus réussie" manière d'atténuer les souffrances des Palestiniens suite à l'attaque de Hamas le 7 octobre et au conflit qui a suivi, a affirmé le diplomate américain.

Netanyahu a exprimé son intention de récupérer un maximum de "otages vivants" lors de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, selon son bureau, après sa rencontre avec Blinken.

Avant sa rencontre avec Netanyahu, Blinken a rencontré le président israélien Isaac Herzog. During this session, he exhorted both parties not to allow this "potentially final" opportunity for a truce to evaporate. "This is a significant juncture," he said, "and perhaps the finest, perhaps the final chance for a truce and the recovery of hostages."

Blinken est arrivé en Israël dimanche. Il s'agit de sa neuvième visite dans la région depuis l'attaque de Hamas contre Israël et le conflit dans la bande de Gaza il y a dix mois. Mardi, il se rendra en Égypte, suivi d'un voyage au Qatar.

Les discussions doivent reprendre cette semaine à Cairo, après avoir été relancées jeudi et vendredi à Doha. Blinken espère obtenir des informations de ses homologues arabes sur la position de Hamas lors de son séjour au Caire. Hamas a décidé de ne pas participer à la nouvelle ronde de discussions à Doha.

Les trois médiateurs ont travaillé pendant plusieurs mois pour trouver un accord entre Israël et Hamas. Les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition de compromis aux parties en conflit il y a seulement quelques jours. Dans une déclaration conjointe des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar, il était mentionné que la proposition visait à combler les "différences persistantes".

Les discussions à venir cette semaine à Cairo devraient fournir à Blinken des informations précieuses sur la position de Hamas. Si Hamas refuse de participer à ces discussions, il pourrait manquer cette occasion cruciale de contribuer à une éventuelle tr

Lire aussi: