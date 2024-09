Blinken est de retour en Pologne après son voyage à Kiev à 10h31.

Secrétaire d'État Blinken s'arrête en Pologne, alliée des États-Unis, après sa visite à Kyiv Le secrétaire d'État Antony Blinken fait une halte en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, après son voyage à Kyiv. Il doit rencontrer le Premier ministre Donald Tusk et le président Andrzej Duda. During his visit, Blinken is expected to discuss strengthened cooperation with Poland, which serves as a crucial logistics hub for Western military aid to Ukraine. Poland has also notably boosted its military expenditure since Russia's invasion of Ukraine and ordered 96 Apache combat helicopters from American defense giant Boeing, worth a whopping $10 billion.

09:59 Ukraine Signale 64 Drones Russes et 5 Missiles pendant une Attaque Nocturne L'armée de l'air ukrainienne affirme que les forces russes ont attaqué l'Ukraine pendant la nuit en utilisant 5 missiles et 64 drones de combat d'origine iranienne. 44 de ces drones ont été rapportés comme interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entièrement vérifiables. La défense aérienne était également active près de Kyiv pour abattre les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour un renforcement de la dissuasion nucléaire Le spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait explicitement exprimer sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Selon lui, l'objectif principal de la politique nucléaire de la Russie devrait être de convaincre tous les adversaires actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires. Karaganov affirme que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Il argue que les États-Unis seraient trompeurs s'ils prétendaient offrir une protection nucléaire à leurs alliés.

08:46 L'Ukraine espère l'approbation des États-Unis pour utiliser des missiles à longue portée Il y a une attente croissante en Ukraine pour obtenir l'autorisation de lancer des attaques plus profondes sur le territoire russe avec des armes occidentales. During his visit to Kyiv, Secretary of State Blinken stated his intent to ensure that Ukraine has all the necessary resources. In the UK, les indications semblent pencher vers l'approbation.

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent la descente d'un avion de combat russe Suite aux rapports d'un avion de combat russe Su-30SM manquant de la journée précédente, les services de renseignement militaire ukrainiens affirment maintenant que les forces ukrainiennes ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Kyiv Independent rapporte que l'avion multimillionnaire, stationné en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 L'Ukraine signale plus d'une douzaine de blessés dans une attaque massive de drones à Konotop Le nombre de blessés dans l'importante attaque de drones russes sur l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 13. Selon Ukrinform, l'administration militaire régionale a rapporté l'augmentation des pertes. Entre autres choses, un bâtiment résidentiel au centre-ville a été rapporté comme touché.

06:42 Les Ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de visites à domicile Le Parlement allemand débat pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement fédéral, qui comprend des interdictions de couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui retournent dans leurs pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, comme pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les médias russes accusent Trump d'être désavantagé lors du débat Plusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé le président américain Trump d'être traité injustement lors de son débat contre Kamala Harris. Selon le Kyiv Independent, ils ont affirmé "sabotage" contre Trump. Les commentaires de Trump ont été critiquement examinés pendant le débat. Beaucoup d'observateurs ont vu Trump perdre le débat, tandis que le républicain a promis de mettre fin au conflit en Ukraine s'il gagne l'élection.

04:50 Attaque russe à Konotop : dommages importants à l'infrastructure énergétique Plusieurs civils ont été blessés lors d'une attaque russe à Konotop dans la région de Sumy. Le maire Artem Semenikhin a rapporté une interruption temporaire de l'approvisionnement en eau de la ville. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il reste incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque au centre-ville, plusieurs incendies se sont déclarés, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une serait dans un état critique.

03:29 La Lettonie fournit plus d'aide militaire à l'Ukraine La Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Ce paquet comprend des transporteurs de troupes blindés. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a confirmé cela à la suite de la réunion avec Silina. Les deux pays explorent également la possibilité d'une coopération accrue dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de livraisons suspectes de roquettes russes Le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien en réponse aux livraisons suspectes de roquettes iraniennes à la Russie, selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et entraînerait une réponse ferme", a déclaré le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions supplémentaires contre l'Iran en raison des livraisons suspectes de roquettes, en particulier la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne a précédemment cité "des preuves crédibles" de livraisons de roquettes iraniennes à la Russie.

00:14 L'Ukraine : la Russie déploie des "soldats verts" à Vovchansk Selon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie utilise des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées dans la région de Kharkiv, a mentionné que les troupes impliquées dans les opérations offensives à Vovchansk sont insuffisamment formées. Il est spéculé que les renforts récents sont une réserve de conscrits rassemblée par la Russie. Il reste incertain s'ils sont d'anciens criminels ou des soldats enrôlés d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'une ville occidentale d'Ukraine recrute des inspecteurs russophonesLe maire de la ville occidentale d'Iwano-Frankiwsk a annoncé des patrouilles linguistiques en raison de l'augmentation de l'utilisation du russe. "C'est une initiative communautaire, et tout le monde peut y participer en tant qu'inspecteur linguistique", a déclaré le maire de la ville, Ruslan Marzinkiw, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes en provenance de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Marzinkiw prévoit au moins 100 tels moniteurs linguistiques, avec actuellement environ 50 bénévoles ayant signé. Il a également mentionné le numéro d'une ligne directe où les citoyens peuvent signaler les locuteurs de russe dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, en particulier des zones russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan appelle au retour de la Crimée à MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à ce que la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, soit rendue à l'Ukraine. "Notre engagement en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international", a déclaré le chef de l'État turc dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la soi-disant Plateforme de Crimée. Avec la Plateforme de Crimée, établie en 2021, Kyiv vise à attirer plus d'attention internationale sur la situation autour de la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv va partager sa stratégie militaire avec les États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'invasion russe. "Notre plan de victoire (...) dépend largement du soutien des États-Unis. Et de celui d'autres alliés", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, qui sera révélé avant la deuxième Conférence de la paix en Ukraine, vise à renforcer considérablement l'Ukraine et à "contraindre la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis insistent sur une stratégie claire de Zelenskyy pour des frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. À Kyiv, le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy ont reportedly cherché un plan à long terme de Zelenskyy pour l'année à venir pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken reveals Biden's stance on weapon use in RussiaAccording to US Secretary of State Antony Blinken, the USA is working "vigorously" to meet Ukraine's military demands, which seeks to utilize long-range weapons provided by the West for strikes on Russian targets. US President Joe Biden and British Prime Minister Keir Starmer will discuss the demands on Friday, said Blinken at a joint press conference with his British counterpart David Lammy and Ukrainian Foreign Minister Andrij Sybiga in Kyiv. "We are working vigorously to ensure that Ukraine has all it needs to defend itself effectively", Blinken continued, adding, "We want Ukraine to win."

